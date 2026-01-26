Equipe do Eixo de Empreendedorismo e Inovação participa de reunião estratégica no CEI para planejamento das ações

Publicada em 26/01/2026 às 11h31
Na última semana, o Eixo de Empreendedorismo e Inovação do Projeto Cidades Inteligentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Procint/IFRO) marcou presença em uma reunião realizada no Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI). O objetivo do encontro foi alinhar as estratégias e ações que serão desenvolvidas ao longo deste semestre.
O encontro integrou o processo de planejamento das iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo e da inovação no município de Ariquemes. Representando o eixo, participaram da reunião o Professor Juliano Christian, Coordenador do Eixo de Empreendedorismo e Inovação, e a bolsista Vivian Colito, Agente de Inovação do eixo. Foram discutidas diretrizes para a execução das próximas atividades, com destaque para a realização da Maratona de Inovação e para a capacitação na metodologia que será aplicada pelos facilitadores, visando ampliar o alcance e a efetividade das ações.
A participação do Eixo de Empreendedorismo e Inovação na reunião também possibilitou a apresentação de um balanço das atividades desenvolvidas no último ano. Ao longo desse período, foram promovidas diversas capacitações com foco em temáticas relacionadas ao empreendedorismo, à inovação e ao uso de tecnologias, contribuindo para o fortalecimento das atividades do eixo no CEI e apoiando a atuação de facilitadores e participantes.
O Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI) tem se destacado como um espaço estratégico para a promoção do empreendedorismo em Ariquemes, oferecendo um ambiente projetado para a estimulação de ideias e a formação de empreendedores por meio da inovação tecnológica. E o Projeto Cidades Inteligentes (Procint), por meio de sua equipe de bolsistas, tem colaborado ativamente com as capacitações realizadas no Centro.
As ações do eixo integram a atuação do IFRO, que, por meio do Projeto Cidades Inteligentes (Procint), incentiva o empreendedorismo aliado às inovações tecnológicas, promovendo capacitações e integrando iniciativas que fortalecem os cursos ofertados à população.
O CEI faz parte das ações previstas de melhorias para o município de Ariquemes e é executado em parceria entre o IFRO, o Projeto Cidades Inteligentes, a Prefeitura de Ariquemes e o Senador Confúcio Moura.
