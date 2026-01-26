Com apoio do MPE, prefeitura vai entregar kits escolares no Baixo Madeira

Publicada em 26/01/2026 às 11h20
Em um esforço conjunto para fortalecer a educação básica e apoiar as comunidades mais distantes da capital, a Prefeitura de Porto Velho recebeu do Ministério Público de Rondônia (MPE RO) a doação de 1.230 kits escolares. Todos os materiais escolares serão repassados para estudantes de comunidades do Baixo Madeira. A entrega pelo MPE ocorreu na manhã desta segunda-feira (26), no auditório do Prédio do Relógio, sede administrativa da prefeitura. O próximo passo será organizar a distribuição nas escolas ao longo do rio Madeira.
De acordo com a prefeitura, a entrega dos materiais vai além do suporte pedagógico, representa um alívio financeiro para os pais e responsáveis. Dessa forma, o orçamento doméstico é preservado e direcionado para outras necessidades essenciais, como alimentação e saúde.
“Agradecemos ao Ministério Público, por manter esse companheirismo e sensibilidade com as demandas das nossas crianças, adolescentes, mulheres e povos originários. Esses kits serão destinados ao Baixo Madeira para complementar os materiais robustos que a prefeitura já entrega, conforme a necessidade pedagógica de cada faixa etária”, pontuou o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.
Cada kit é composto por itens fundamentais para o cotidiano em sala de aula, incluindo cadernos, estojo, lápis, borrachas, canetas e outros materiais necessários para o desenvolvimento das atividades letivas ao longo do ano.
Doação
Os ítens escolares foram adquiridos com os recursos arrecadados das inscrições da 6ª Corrida do MPRO, evento realizado em celebração aos 44 anos da instituição. A destinação desses materiais para a rede municipal de ensino é fruto de uma cooperação sólida entre a Prefeitura e o Ministério Público.
Segundo o procurador geral do MP, Alexandre Jesus de Queiroz Santiago, é um momento oportuno de apoio, colaboração e sinergia para que os trabalhos aconteçam em nossa cidade. “O Ministério Público é uma instituição que está sempre à disposição da cidadania e da sociedade. Mantemos as portas abertas e continuamos à disposição para receber investimentos e apoio que nos permitam avançar e chegar cada vez mais próximo da nossa gente", disse.
“Agradecemos ao MP de Rondônia por esta iniciativa, que permitirá atender os alunos do Baixo Madeira com kits escolares complementares para o ano letivo de 2026. Esperamos que mais ações como esta sejam fomentadas e trabalhadas entre os poderes do estado”, comentou o Giordani Santos Lima, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Educação (Semed).
