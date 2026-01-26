“É importante a gente ser grato”, afirma José Mayer em reaparição rara no Instagram

Publicada em 26/01/2026 às 11h22
Longe dos holofotes há anos, José Mayer surpreendeu ao surgir novamente nas redes sociais em uma publicação pouco comum. O ator compartilhou um vídeo gravado em seu sítio, em Itaipava, onde aparece em meio à natureza, em clima de tranquilidade, refletindo sobre sentimentos pessoais e bem-estar.
Na mensagem, Mayer explicou o motivo do longo silêncio e destacou a importância da gratidão no cotidiano. “Tanto tempo sem aparecer aqui, né? Nem teria motivos para aparecer se não para dizer que é importante a gente ser grato. Sentir-se bem, ser grato. Eu tenho esse sentimento bom. E é bom compartilhar coisas assim à toa!”, declarou.
O registro rapidamente chamou a atenção de colegas de profissão, que aproveitaram para deixar mensagens públicas de carinho. Helena Ranaldi escreveu: “Zé... Saudades de vc! Fico feliz em saber que está bem”. Regiane Alves comentou “Zé, saudade de você”, enquanto Maria Padilha declarou “Saudades de você, Zé querido”. Já Lilia Cabral reagiu de forma entusiasmada: “Ah!!!! Querido!!!”.
Amigos próximos também se manifestaram. O apresentador Geraldo Luís destacou o simbolismo do retorno: “Amigo querido do mato! Quando você aparece, todos nós aparecemos. Silêncio aí, silêncio aqui”. O cantor Toninho Geraes relembrou um gesto marcante do ator: “Te amo! Você nem me conhecia direito, e me convidou para ir em sua casa. Foi muito importante pra mim seu apoio. Sou seu fã!”.
José Mayer encerrou sua trajetória na TV Globo após mais de 35 anos, em 2017, quando foi afastado em meio a uma denúncia de assédio sexual feita por uma figurinista. À época, o ator reconheceu publicamente que extrapolou limites aceitáveis e pediu desculpas. Desde então, optou por uma vida discreta, afastado da televisão e das aparições públicas.
A publicação recente indica um raro momento de comunicação direta com o público, sem qualquer sinal de retorno profissional, reforçando a escolha por uma rotina mais silenciosa e distante da indústria do entretenimento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!