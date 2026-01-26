Semus abre processo seletivo para Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade

Publicada em 26/01/2026 às 11h24
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informa que estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade (MFC), conforme o Edital nº 001/2026. Ao todo, estão sendo ofertadas 04 vagas para o período letivo 2026/2027.
O Programa de Residência Médica é uma pós-graduação Lato Sensu, na modalidade de curso de especialização com ensino em serviço, com duração mínima de 24 meses, direito a 30 dias de férias anuais e carga horária de 60 horas semanais.
As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas até o dia 10 de fevereiro, por meio do formulário disponível no link AQUI, mediante pagamento de taxa de inscrição no valor de R$ 500,00.
Podem participar da seleção profissionais com diploma ou declaração de conclusão do curso de Medicina, em instituição reconhecida, e com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) concluído ou em fase de conclusão.
Os residentes selecionados receberão bolsa mensal do Ministério da Saúde no valor de R$ 4.106,09, além de bolsa complementar paga pelo Município no valor de R$ 4.561,19, totalizando R$ 8.667,28 mensais.
O processo seletivo será composto por duas etapas, sendo a primeira uma prova escrita objetiva com 50 questões de múltipla escolha, que corresponderá a 90% da nota final. A segunda etapa consistirá em entrevista, destinada apenas aos dez primeiros colocados na prova escrita, correspondendo a 10% da nota final.
A prova escrita será aplicada no dia 13 de fevereiro de 2026, das 9h às 12h, no Auditório da Unidade Básica de Saúde Afonso Mansur de França, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Jardim América.
O edital completo com todas as informações está disponível no Diário Oficial do Município, por meio do link DOV.
