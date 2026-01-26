Não perca a oportunidade de fazer o seu cadastro no CadÚnico por meio da Semias

Publicada em 26/01/2026 às 11h40
Durante os meses de fevereiro e março deste ano, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semias), realizará a ação itinerante do Cadastro Único, levando o serviço às comunidades com maior número de pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Nesse período, o programa atenderá as comunidades de Vila Calderita, Comunidade Aliança e Cujubim Grande, todas localizadas na margem direita do rio Madeira.
Para participar da ação, é necessário que o cidadão compareça aos locais indicados no cronograma abaixo e leve seus documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento e comprovante escolar (para crianças).
De acordo com a secretária adjunta da Semias, Tércia Marília, a iniciativa é fundamental para garantir que famílias em situação de vulnerabilidade social, especialmente as que vivem em comunidades ribeirinhas, tenham seus dados atualizados e possam acessar programas e benefícios sociais.
“Ainda temos um número considerável de pessoas nessas regiões que não possuem cadastro junto ao Governo Federal, o que agrava ainda mais sua condição de vulnerabilidade, já que não conseguem acessar o apoio do Estado. Por esse motivo, seguimos trabalhando para garantir o acesso da comunidade a esses serviços”.
Vale ressaltar que, ao integrar o cronograma contínuo da Semias, o cadastramento itinerante fortalece a política de assistência social do município, promove a inclusão social, reduz desigualdades no acesso aos serviços públicos e reafirma o compromisso do Executivo em levar cidadania e direitos a todos os munícipes.
Regiões com comunidades menores, como Bom Será, Brasileira, Cujubinzinho, Agrovilas e o Projeto de Assentamento Rio Madeira, também serão atendidas.
Cronograma de atendimento:
* Vila Calderita | Data: 27 de fevereiro de 2026
* Horário: das 8h às 12h e das 14h às 17h | Local: EMEF Vale do Jamari
* Comunidade Aliança | Data: 28 de fevereiro de 2026
* Horário: das 8h às 12h e das 14h às 17h | Local: EMEF Profª Mércia Angélique Quédez de Oliveira
* Cujubim Grande | Data: 2 de março de 2026
* Horário: das 8h às 12h e das 14h às 17h | Local: Deigmar Moras de Souza
