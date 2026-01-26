Léo Moraes sobre prefeito de Vilhena: “Flori hoje é nosso pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo Podemos”

Publicada em 26/01/2026 às 10h14
Porto Velho (RO) — Durante evento realizado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO), no último fim de semana, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos), confirmou publicamente a pré-candidatura do prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, ao Governo de Rondônia nas eleições de 2026. A declaração foi feita diante de autoridades, lideranças políticas e representantes da sociedade civil, e marcou a primeira manifestação explícita do dirigente estadual do partido sobre o tema.
Ao discursar, Léo Moraes destacou a trajetória administrativa de Flori Cordeiro à frente do município de Vilhena, com ênfase na área da saúde, e afirmou que o prefeito reúne características consideradas relevantes pelo partido para a disputa estadual. Na fala, o prefeito da capital também situou a pré-candidatura dentro de uma estratégia mais ampla do Podemos para o próximo pleito.
“Quero cumprimentar aqui o nosso prefeito de Vilhena, dos prefeitos mais bem avaliados de Rondônia, que resolveu o problema crônico de qualquer cidade e a gente tem que reconhecer, enaltecer e se inspirar. Resolveu a saúde daquele município e que tem todo o perfil pra ser um grande gestor, inclusive no estado de Rondônia”, afirmou. Em seguida, completou: “O Flori hoje é nosso pré-candidato ao Governo, pelo Podemos”.
Ainda no discurso, Léo Moraes mencionou que Flori Cordeiro vem mantendo diálogo com diferentes lideranças e que tem se colocado à frente do processo político. Segundo ele, esse movimento é considerado essencial para a consolidação de um projeto eleitoral. “Tem tido algo que é muito precioso nesse período, que é de conversa e de diálogo. Tem muita fibra, muita vontade, muita capacidade de articular, de convergir, de aderir e de ser, inclusive, respeitado em qualquer roda de conversa”, declarou.
O prefeito de Porto Velho também vinculou a pré-candidatura ao papel que o Podemos pretende desempenhar nas eleições de 2026. “O Partido Podemos é protagonista da eleição de 2026 e temos grandes quadros, como é o nosso delegado Flori, inclusive para disputar o governo no estado de Rondônia”, disse, ao reforçar que a legenda, segundo ele, governa o maior número de municípios no estado.
Após as declarações feitas no evento da OAB/RO, a fala repercutiu no meio político rondoniense, especialmente pelo fato de Léo Moraes acumular as funções de prefeito da capital e presidente estadual do Podemos, o que confere peso institucional à manifestação.
Diante disso, o jornal Rondônia Dinâmica procurou o prefeito de Porto Velho na manhã desta segunda-feira, 26, para ouvi-lo oficialmente sobre o conteúdo da fala e saber se, de fato, ele avaliza o nome de Flori Cordeiro como pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo partido.
Em resposta, Léo Moraes confirmou que a discussão interna no Podemos gira em torno da construção de uma candidatura própria ao Executivo estadual. “O que a gente tem discutido é protagonismo do Podemos, é que o Podemos tem interesse em ter candidatura ao governo”, afirmou.
Na sequência, ele voltou a mencionar Flori Cordeiro como o nome atualmente colocado à disposição do projeto partidário. “E quem se coloca hoje à disposição desse projeto é o Flori”, disse.
O prefeito da capital também declarou que, dentro da condição de pré-candidato, Flori Cordeiro conta com respaldo da legenda. “Portanto, nessa pré-candidatura, lógico que ele tem o apoio, ele é do Podemos, ele é prefeito, prefeito bem avaliado, faz um trabalho muito bom na área da saúde, principalmente”, afirmou.
Segundo Léo Moraes, o partido garante liberdade para que o prefeito de Vilhena avance nas articulações políticas. “Então ele tem liberdade, lógico, pra andar, pra se organizar, enfim, articular, tentar unir forças e líderes em torno do projeto”, completou.
Ainda na resposta encaminhada ao Rondônia Dinâmica, o prefeito avaliou o cenário eleitoral e mencionou a importância da pluralidade de candidaturas. “Eu acredito que essa polarização, enfim, ou só duas candidaturas, acho que é saudável [o fato de o Flori entrar para competir]. Importante para o processo, outras candidaturas, principalmente de gente testada e aprovada no local onde administra”, afirmou.
Por fim, Léo Moraes voltou a destacar o perfil técnico e administrativo de Flori Cordeiro. “Isso é importante, é um cara que tem grande formação, é um cara que vai ter condições de âmbito estadual, debater com profundidade segurança pública, saúde básica, já deu recado da forma como administra a sua cidade. Então, ele é um grande quadro do Podemos”, concluiu.
