VÍDEO

Léo Moraes sobre prefeito de Vilhena: “Flori hoje é nosso pré-candidato ao Governo de Rondônia pelo Podemos”

Prefeito de Porto Velho e presidente estadual do partido afirma que o Podemos busca protagonismo em 2026 e confirma apoio à articulação política do gestor da principal cidade do Cone Sul para a disputa estadual