Cirone Deiró destina R$ 790 mil para construção de centro educacional da APAE em Alvorada

Publicada em 26/01/2026 às 10h00
Um centro educacional destinado ao atendimento de alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) será construído no município de Alvorada do Oeste, em Rondônia. A obra passa a integrar a rede de apoio à educação especial no estado e amplia a capacidade de atendimento da entidade no município.
Para a execução do projeto, foram destinados R$ 790.648,16 em recursos públicos. O repasse foi viabilizado por meio de articulação do deputado estadual Cirone Deiró, em parceria com o governador Coronel Marcos Rocha. A liberação também teve como base solicitação apresentada pelo vereador Oscar Porto.
Com a viabilização financeira, a APAE de Alvorada do Oeste terá asseguradas as condições para a implantação da nova estrutura física, voltada ao desenvolvimento de atividades educacionais e de apoio aos alunos atendidos pela instituição.
Segundo informações divulgadas pelo parlamentar, o direcionamento dos recursos faz parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento das APAEs em Rondônia, com foco na ampliação da infraestrutura e na melhoria dos serviços prestados às pessoas com deficiência.
