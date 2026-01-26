Luana Piovani reage a vídeo de Ana Castela e diz: “toma vergonha”

Publicada em 26/01/2026 às 10h43
Um vídeo publicado durante um momento de lazer acabou provocando uma reação pública da atriz Luana Piovani contra a cantora Ana Castela. As imagens mostram a artista sertaneja caindo de um jetski enquanto curtia férias no litoral de Santa Catarina, situação que gerou críticas e levantou discussões sobre responsabilidade na condução de embarcações aquáticas.
A gravação foi compartilhada nas redes sociais na última quarta-feira (21) pelo influenciador Odorico Reis, amigo de Ana Castela. O registro ocorreu em Balneário Camboriú e mostra a cantora pilotando o jetski com o influenciador na garupa. Durante uma tentativa de curva, os dois perdem o equilíbrio e caem na água.
No domingo (25), o vídeo voltou a circular com força e passou a ser associado a publicações que alertavam para riscos envolvendo esse tipo de embarcação. Uma delas ressaltava que o jetski exige habilitação específica e cumprimento de normas de segurança. O texto afirmava: “Você viu o vídeo da Ana Castela caindo do jetski? O que parece uma brincadeira pode esconder um problema sério. É uma embarcação que exige uma habilitação específica (motonauta) e responsabilidade. Pilotar sem a licença é uma infração grave”.
Luana Piovani foi marcada nesse conteúdo e decidiu se manifestar de forma direta. Em comentário público, a atriz escreveu: “Toma vergonha, Ana Castela. Melhor chamar alguém para cuidar da sua imagem. Cgd atrás de cagd”.**
Até o momento, Ana Castela não se pronunciou sobre as críticas nem sobre os questionamentos envolvendo a condução do jetski. O episódio, inicialmente tratado como um registro descontraído de férias, acabou ganhando outra dimensão ao ser associado a debates sobre exposição, segurança e responsabilidade nas redes sociais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!