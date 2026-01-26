Deputado Dr. Luís do Hospital garante coleta de sangue para Jaru e Tarilândia

Publicada em 26/01/2026 às 10h57
O deputado estadual Dr. Luís do Hospital, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), realizou na última quarta-feira (21) visita institucional à Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) para tratar das demandas da rede estadual de coleta de sangue.
Recebido pelo presidente da fundação, Anilto Funez Júnior, o parlamentar discutiu a manutenção e o fortalecimento das parcerias com o município de Jaru e com o distrito de Tarilândia, com foco no planejamento das ações para 2026.
Como encaminhamento, ficou definida a realização da primeira coleta de sangue em Jaru nos dias 20 e 21 de março, com atendimento também à população de Tarilândia. A ação integra o calendário estadual e tem como objetivo reforçar os estoques da rede pública.
A agenda contou ainda com a participação da vereadora Tatiane da Saúde, presidente da Câmara Municipal de Jaru, fortalecendo a articulação entre os poderes municipal e estadual nas pautas da saúde.
Ao final, o deputado ressaltou que o diálogo com a Fhemeron será permanente e que as demandas apresentadas vão orientar o trabalho da Comissão de Saúde da Alero, reafirmando o compromisso institucional com o fortalecimento das políticas públicas de saúde em Rondônia.
