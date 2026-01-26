Eyder Brasil leva conscientização sobre saúde mental às ruas durante o Janeiro Branco

Publicada em 26/01/2026 às 10h45
O deputado estadual Eyder Brasil realizou um pit stop do Janeiro Branco em Porto Velho, levando informação e diálogo sobre saúde mental diretamente à população. A ação buscou chamar a atenção para a importância do cuidado emocional e para a necessidade de tratar o tema com naturalidade, acolhimento e responsabilidade.
A iniciativa integra um conjunto de ações do mandato voltadas à saúde mental, área que tem se tornado cada vez mais urgente. Dados do Ministério da Saúde apontam que transtornos como ansiedade e depressão estão entre as principais causas de afastamento do trabalho no Brasil, reforçando a importância de ações preventivas e educativas.
Para encerrar a programação do Janeiro Branco, o deputado promove no dia 30 de janeiro, a partir das 17h, uma ação comunitária na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, reunindo lazer, convivência social e orientações sobre saúde mental, com foco na prevenção e no cuidado com a saúde emocional.
“Precisamos falar sobre saúde mental, ouvir as pessoas e garantir informação e acolhimento para quem precisa”, afirmou Eyder Brasil.
