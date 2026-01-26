INVESTIMENTO

Deputado Cássio Gois entrega mais de R$ 60 mil em equipamentos à ABIC e fortalece atendimento aos idosos de Cacoal

O investimento garantiu a entrega de uma cozinha completa, equipada com ar-condicionado, fogão industrial, geladeira, freezers, máquina de lavar, televisores, além de utensílios de cozinha