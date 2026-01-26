Deputado Cássio Gois entrega mais de R$ 60 mil em equipamentos à ABIC e fortalece atendimento aos idosos de Cacoal

Publicada em 26/01/2026 às 10h33
O deputado estadual Cássio Gois realizou, na última sexta-feira, a entrega de mais de R$ 30 mil em equipamentos para a Associação Beneficente dos Idosos de Cacoal (ABIC), reforçando seu compromisso com o bem-estar, a dignidade e a qualidade de vida da pessoa idosa no município.
O investimento garantiu a entrega de uma cozinha completa, equipada com ar-condicionado, fogão industrial, geladeira, freezers, máquina de lavar, televisores, além de utensílios de cozinha.
A entrega aconteceu durante um momento especial de acolhimento e confraternização dos idosos na sede da ABIC, reunindo autoridades e representantes do poder público. Estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, vereador Gimenez Fritz, representantes da vereadora Marilândia, o prefeito de Cacoal, Adailton Furia, e a primeira-dama Juliane Furia.
Segundo a presidente da ABIC, Emilcemir Mendes Cardoso, o recurso chegou em um momento decisivo. A estrutura da cozinha era precária, o fogão já não funcionava adequadamente e a associação enfrentava dificuldades até mesmo para a higienização dos utensílios.
“Esse investimento chegou na hora certa. A nossa cozinha já não atendia mais às necessidades, e hoje recebemos equipamentos que vão transformar completamente o nosso dia a dia. O deputado Cássio sempre olha para a ABIC com carinho, atenção e respeito. Estamos muito felizes e emocionados, porque isso vai fazer toda a diferença no atendimento aos nossos idosos”, destacou Emilcemir.
Além da nova cozinha, o deputado já havia destinado recursos anteriormente para a ABIC, no valor de R$ 30 mil garantindo jogos de mesa e cadeiras completas para o salão de eventos, fortalecendo os momentos de convivência, lazer e socialização dos idosos e de suas famílias.
Durante a entrega, o deputado Cássio Gois reforçou seu compromisso com a associação e com a causa da pessoa idosa.
“Investir na ABIC é investir em dignidade, cuidado e respeito com quem tanto já contribuiu para a nossa sociedade. Aqui não são apenas os idosos que são beneficiados, mas também as famílias que participam desses momentos de lazer, convivência e acolhimento. Esse é um compromisso que faço questão de manter e fortalecer”, afirmou o parlamentar.
O prefeito Adailton Furia também agradeceu o deputado pelo olhar sensível e pelo investimento direcionado aos idosos de Cacoal.
“Quero agradecer ao deputado Cássio Gois por esse cuidado especial com os nossos idosos. Esse investimento demonstra sensibilidade e compromisso com as pessoas. Fico muito feliz de estar participando dessa entrega e tenho certeza de que esse é apenas mais um de muitos investimentos que ainda virão para o nosso município”, ressaltou o prefeito.
Com mais essa entrega, o deputado Cássio Gois reafirma seu trabalho voltado às áreas sociais, fortalecendo entidades que fazem a diferença na vida da população e garantindo melhores condições para quem mais precisa.
