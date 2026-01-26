Dr. Luis do Hospital participa da entrega de Implementos agrícolas na Linha 632 na zona rural de Jaru

Publicada em 26/01/2026 às 10h19
Equipamentos agrícolas passaram a integrar a estrutura da Associação dos Produtores Rurais da Linha 632 (ASPROBER), localizada no km 25 da zona rural de Jaru, como parte de uma ação voltada ao fortalecimento das atividades desenvolvidas por famílias do campo. A entrega foi acompanhada pelo deputado estadual Dr. Luis do Hospital, que esteve no local durante a formalização do repasse dos implementos.
A iniciativa resulta de articulação parlamentar envolvendo o deputado federal Lúcio Mosquini, responsável pela destinação dos recursos que viabilizaram a aquisição dos equipamentos, e da vereadora Sthella Almeida, autora da indicação que direcionou o atendimento à associação. Segundo o parlamentar estadual, a soma de esforços entre os diferentes mandatos tem permitido ampliar o suporte à agricultura local.
Além dos implementos já entregues, está prevista a ampliação do maquinário disponível à ASPROBER. De acordo com a informação repassada durante o ato, um trator e novos equipamentos agrícolas deverão ser destinados à associação por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado estadual, com o objetivo de reforçar a capacidade produtiva da região e dar suporte às demandas das famílias rurais atendidas.
