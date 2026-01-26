PM conduz dupla com moto roubada após perseguição na região central

Publicada em 26/01/2026 às 09h00
A equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela avenida Carlos Gomes quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta Honda CG 125 Cargo sem capacetes e com o farol desligado. Ao receberem ordem de parada, os ocupantes iniciaram uma fuga em alta velocidade por diversas ruas da região central.
Durante o acompanhamento, os suspeitos percorreram trechos na contramão das ruas Duque de Caxias e Jorge Teixeira, colocando em risco a segurança viária. A abordagem final ocorreu na altura de uma lanchonete, onde os policiais realizaram a contenção de Pedro David Farias da Silva e de um adolescente de 14 anos.
Após consulta ao sistema, a guarnição confirmou que o veículo possuía registro de furto ocorrido na última quinta-feira. O adolescente afirmou que a dupla havia comprado a moto por 1.000 reais, versão que não evitou a responsabilização pelo crime de receptação.
O adulto recebeu voz de prisão também por corrupção de menores, enquanto o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo à receptação. A ocorrência foi entregue na Central de Flagrantes, onde a tia do menor compareceu para acompanhar os procedimentos legais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!