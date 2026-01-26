Campanha “O Rio nos Une” mobiliza doações para famílias em vulnerabilidade nos distritos de Porto Velho

Publicada em 26/01/2026 às 10h05
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil Municipal, deu início ao recebimento de doações da campanha “O Rio nos Une”, que tem como objetivo amparar famílias em situação de vulnerabilidade social nas regiões do Baixo, Médio e Alto Madeira.
A ação solidária, que já está em andamento, terá duração inicial de quatro meses, seguindo até abril, contemplando todo o período do inverno amazônico, com possibilidade de prorrogação até o verão. A campanha busca arrecadar roupas e calçados em bom estado de conservação para atender a população mais afetada pelas chuvas na região.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o cuidado às pessoas. “A gestão tem o compromisso de estar presente onde a comunidade mais precisa. A campanha é a prova de que, por meio da solidariedade e de parcerias, podemos gerar um impacto real na vida das famílias ribeirinhas e de quem vive em situação de vulnerabilidade social”.
Marcos Berti reforça a importância da doação de itens em boas condições de uso
Além de roupas para adultos e crianças, a campanha também recebe brinquedos, com o intuito de levar alegria às crianças das comunidades atingidas. Todo o material arrecadado passará por triagem realizada pela Defesa Civil Municipal.
O superintendente da Defesa Civil, Marcos Berti, reforça a importância da doação de itens em boas condições de uso, como camisetas, bermudas, sapatos e meias. Um dos diferenciais da campanha é o reaproveitamento de bermudas, peça amplamente utilizada pela população ribeirinha.
As doações podem ser entregues na sede da Defesa Civil Municipal, localizada na Rua Abunã, entre as ruas Guanabara e Rafael Vaz Silva, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Para mais informações, esclarecimento de dúvidas ou agendamento de coletas, a Defesa Civil disponibiliza o WhatsApp (69) 98473-2111.
