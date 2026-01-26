Publicada em 26/01/2026 às 14h10
O Presidente Márcio Nogueira, ressalta que o benefício de estar regularizado é um ato de fortalecimento da independência da classe.
“O desconto é um incentivo importante, mas o real valor está no que ele sustenta: uma OAB presente, que cuida da saúde mental, impulsiona a carreira e defende as prerrogativas sem recuar. O gesto de regularizar a anuidade agora fortalece o impacto coletivo de todas as nossas vitórias e garante que sejamos a voz altiva que a sociedade espera”, afirma Nogueira.
Investimento Retornável e Autonomia
A Seccional reafirma que os recursos arrecadados são integralmente aplicados na manutenção e expansão da estrutura que atende a categoria. Isso inclui desde as salas da advocacia e sedes das subseções no interior até os serviços de ponta oferecidos pela Escola Superior da Advocacia (ESA) e pela Caixa de Assistência ao Advogado do Estado de Rondônia (CAARO).
A OAB Rondônia mantém condições diversificadas para assegurar que nenhum profissional perca o prazo fatal:
-Desconto Máximo: Exclusivo para quitação integral até 30/01.
-Jovem Advocacia: Reduções progressivas automáticas conforme o tempo de inscrição.
-Parcelamento e Recorrência: Opções de divisão no boleto ou cartão de crédito, incluindo a modalidade de recorrência que não compromete o limite total do cartão do advogado.
A advocacia pode realizar a regularização diretamente pelo portal oficial da OAB RO ou pelos canais de atendimento via WhatsApp: (69) 3217-2100 / (69) 9 8417-4219.
A sede da Seccional em Porto Velho (Rua Paulo Leal, 1300) funciona em horário corrido, das 8h às 18h, para suporte presencial.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!