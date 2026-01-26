Mário Jorge tem parecer aprovado no CEE e agradece ao presidente do SINDSEF-RO Almir José Silva e a Diretoria executiva pela recondução

Publicada em 26/01/2026 às 14h23
O professor Mário Jorge, conselheiro representante do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef) no Conselho Estadual de Educação (CEE), teve parecer aprovado por unanimidade na Câmara de Educação Profissional e Superior do colegiado.
O parecer aprovado concede prazo de quatro anos de recredenciamento à Subsede da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (EMERON), em Cacoal, para a oferta de Educação Superior na modalidade de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de especialização. No mesmo parecer, também foi concedida a prorrogação da autorização de funcionamento do Curso de Especialização Lato Sensu em Direito para a Carreira da Magistratura.
O professor Mário Jorge destacou seu agradecimento ao presidente do Sindsef, Almir José Silva, à Diretoria executiva e a todo o Sistema Diretivo da entidade pela recondução ao Conselho Estadual de Educação, além do apoio permanente recebido para o desempenho de sua função no CEE, onde atua representando o sindicato com responsabilidade, honradez e eficiência.
Com atuação reconhecida no Conselho, o conselheiro Mário Jorge tem se destacado pela condução criteriosa na análise de processos e emissão de pareceres, sempre pautado na defesa da qualidade da educação em todos os níveis e etapas. Seu trabalho contribui diretamente para o fortalecimento da formação acadêmica e da qualificação profissional, alinhado à construção de projetos de vida e ao desenvolvimento educacional do estado.
