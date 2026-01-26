OAB ALERTA

OAB Rondônia reforça alerta sobre golpes praticados por falsos advogados; golpistas utilizam indevidamente nomes, fotos e até informações reais

golpistas utilizam indevidamente nomes, fotos e até informações reais de processos judiciais para conferir aparência de legitimidade às abordagens, induzindo as vítimas a realizarem pagamentos via pix