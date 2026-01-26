OAB Rondônia reforça alerta sobre golpes praticados por falsos advogados;  golpistas utilizam indevidamente nomes, fotos e até informações reais

Publicada em 26/01/2026 às 10h28
A OAB Rondônia reforça o alerta à população e à advocacia sobre a ocorrência de golpes praticados por falsos advogados, uma fraude em que criminosos se passam por profissionais da área jurídica para enganar vítimas, principalmente por meio de mensagens e ligações em aplicativos como o WhatsApp.
Os golpistas utilizam indevidamente nomes, fotos e até informações reais de processos judiciais para conferir aparência de legitimidade às abordagens, induzindo as vítimas a realizarem pagamentos via PIX ou outras formas de transferência, sob falsas promessas de liberação de valores ou celebração de acordos judiciais.
Segue sonora/entrevista com a advogada Helen Ribeiro, especialista em Direito do Consumidor e membro da Força-Tarefa de Combate ao Golpe do Falso Advogado da OAB Rondônia:
