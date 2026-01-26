Prefeitura viabiliza transferência aérea de paciente cardiopata para cirurgia de alto risco no Paraná

Publicada em 26/01/2026 às 09h37
Em um exemplo notável de dedicação e articulação interinstitucional, a Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsau), viabilizou a transferência aérea de um paciente cardiopata para um hospital de referência em Arapongas, no Paraná. A ação, realizada em parceria com o Ministério da Saúde e o Grupo de Operações Aéreas (GOA) do Estado de Rondônia, demonstra o compromisso da gestão municipal em garantir o melhor e mais rápido atendimento para casos de alta complexidade.
O paciente, que necessita de uma cirurgia de revascularização do miocárdio, estava sendo acompanhado de perto pelo Hospital Municipal de Ariquemes (HMA) há 64 dias. Durante esse período, a equipe de saúde do município trabalhou incansavelmente para estabilizar o quadro e agilizar o encaminhamento para o procedimento cirúrgico vital.
Mobilização e profissionalismo
A transferência foi o resultado de uma intensa mobilização que envolveu diversos profissionais. As médicas Drª. Evelin e Drª. Renata, juntamente com toda a equipe de enfermagem do Hospital Municipal de Ariquemes, foram fundamentais no acompanhamento contínuo do paciente. Eles não mediram esforços para garantir um cuidado adequado e o rápido trâmite burocrático e logístico necessário para a transferência.
A complexidade do caso exigiu uma logística especial, que foi concretizada graças à parceria com o Ministério da Saúde e o apoio essencial do GOA (Grupo de Operações Aéreas do Estado de Rondônia), que garantiu o transporte aéreo seguro até Arapongas (PR). No destino, o paciente será acolhido por um hospital especializado para a realização da cirurgia de revascularização do miocárdio.
O papel fundamental da Prefeitura
A atuação da Prefeitura de Ariquemes foi decisiva para o sucesso desta operação. A gestão municipal não apenas forneceu o suporte clínico inicial, mas também assumiu a liderança na articulação com as esferas federal e estadual (Secretaria de Estado de Saúde - Sesau) para vencer os desafios logísticos e garantir a vaga em um centro de excelência.
A secretária adjunta de Saúde de Ariquemes, Lorena Fiorenzani, fez questão de agradecer a todos os envolvidos, ressaltando o espírito de colaboração que moveu a ação.
"Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos os profissionais do Hospital Municipal, às doutoras Evelin e Renata, à equipe de enfermagem, ao Ministério da Saúde, o Governo de Rondônia, a Secretaria de Saúde do Estado e ao GOA. A mobilização de todos foi crucial. A Prefeitura de Ariquemes tem um papel fundamental em ser a ponte entre a necessidade do nosso cidadão e a solução de alta complexidade. Cada passo dessa ação representa mais cuidado, mais esperança e mais vida para nossa população." Frisou Lorena.
A história do paciente de Ariquemes é um testemunho do empenho da administração municipal em priorizar a saúde e o bem-estar de seus munícipes, transformando a esperança em realidade através de ações concretas e coordenadas.
