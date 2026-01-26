Rondoniense Social Clube vence o Barcelona por 3 a 2 no estádio Aluízio Ferreira

Por FFER
O Rondoniense Sicredi 2026 superou a quarta rodada nesta fim de semana, com jogos e resultados que favoreceram o Rondoniense Social Clube, que chegou a liderança isolada após bater o Barcelona no estádio Aluízio Ferreira por 3 a 2.
Com a vitória o time da zona leste de Porto Velho ficou na liderança isolada da competição com 7 pontos e invivta com duas vitórias e um empate.
Na próxima rodada o Rondoniense vai até Cacoal onde enfrenta o União Cacoalense, lanterna da competição, partida marcada para o Aglair Tonelli.
