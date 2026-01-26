Jean Mendonça destina R$ 90 mil em equipamentos para associação de idosos em Alto Alegre dos Parecis

Publicada em 26/01/2026 às 09h45
A rotina da Associação dos Idosos de Alto Alegre dos Parecis passou a contar com novos equipamentos após a liberação de R$ 90 mil em recursos destinados pelo deputado estadual Jean Mendonça. O investimento foi aplicado na aquisição de utensílios de cozinha, bebedouros, caixas térmicas, mesas e cadeiras, itens voltados ao fortalecimento das atividades desenvolvidas pela entidade no município.
A destinação dos recursos ocorreu após visita do parlamentar à Associação dos Idosos de Alto Alegre dos Parecis (ASSIVIP), onde foi recebido pela presidente Lurdes e pelos integrantes da instituição. Durante o encontro, foi destacado que a iniciativa busca contribuir para melhores condições de funcionamento da associação e para o atendimento diário aos idosos assistidos.
Segundo o deputado, a liberação dos equipamentos integra uma atuação voltada ao atendimento de demandas sociais em diferentes regiões de Rondônia. Ele ressaltou que ações desse tipo fazem parte do compromisso de direcionar recursos públicos para iniciativas que impactem diretamente a população.
A solicitação que viabilizou a liberação dos recursos partiu do vereador Fatal, que atuou em parceria com o deputado na articulação da demanda junto à Assembleia Legislativa. O trabalho conjunto, conforme informado, teve como objetivo atender necessidades apresentadas pela associação e fortalecer o apoio institucional no município de Alto Alegre dos Parecis.
