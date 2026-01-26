EUA ameaçam com força militar vizinhos que não ajudarem a combater narcotráfico e influência de rivais no Hemisfério Ocidental

Publicada em 26/01/2026 às 09h43
O governo de Donald Trump quer barrar a influência de seus rivais geopolíticos Rússia e China do Hemisfério Ocidental e ameaçou empregar ação militar contra países que não cooperarem ou obstruírem seus objetivos.
A ameaça foi estendida a quem não colaborar com as ações de combate ao narcotráfico de Trump.
O intuito é assegurar para assegurar plena dominância militar e comercial "do Ártico à América do Sul", principalmente na Groenlândia, no Golfo da América e no Canal do Panamá, segundo a nova Estratégia Nacional de Defesa dos EUA, publicada pelo Departamento de Guerra norte-americano na última sexta-feira (23).
A Estratégia Nacional de Defesa serve como um guia das políticas e mobilizações militares planejadas para os próximos anos do governo Trump e complementa a Estratégia de Segurança Nacional, divulgada em dezembro —enquanto este delineia os objetivos da gestão Trump, o primeiro fala sobre como os implementar. O novo documento detalhou o que os EUA pensam por "este é o nosso hemisfério" —dito em publicação dias após a prisão de Maduro.
"Defenderemos de forma ativa e destemida os interesses dos Estados Unidos em todo o Hemisfério Ocidental. Garantiremos o acesso militar e comercial dos EUA a áreas estratégicas fundamentais, especialmente o Canal do Panamá, o Golfo da América e a Groenlândia. (...) Atuaremos de boa-fé com nossos vizinhos, do Canadá aos parceiros na América Central e do Sul, mas asseguraremos que respeitem e façam a sua parte na defesa de nossos interesses compartilhados. E, quando isso não ocorrer, estaremos prontos para adotar ações focadas e decisivas que promovam os interesses dos EUA. Este é o Corolário Trump à Doutrina Monroe, e as Forças Armadas dos EUA estão prontas para a aplicar com rapidez, poder e precisão, como o mundo viu na Operação Resolução Absoluta [que resultou na prisão de Maduro]", afirmou o Departamento de Guerra no documento, assinado pelo secretário Pete Hegseth.
