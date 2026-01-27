Governo de Rondônia fortalece a qualificação dos servidores com o lançamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem

Publicada em 27/01/2026 às 16h05
Reforçando a política de capacitação continuada e valorização do servidor público, o governo de Rondônia lançou nesta terça-feira (27), o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma institucional destinada à oferta de cursos na modalidade Educação à Distância (EAD), como parte do processo de modernização da gestão no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
A iniciativa coordenada pela Escola Estadual de Serviços Penais (Esep) e desenvolvida pela Gerência de Tecnologia da Informação (Geinfo) representa um marco para a pasta, com a implantação de sua plataforma própria de ensino à distância. O AVA foi concebido para ampliar o acesso à formação profissional dos servidores, preservando os critérios formais, pedagógicos e institucionais já consolidados nas ações presenciais de capacitação.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a implantação da plataforma representa um avanço estratégico na gestão pública. “Investir na qualificação permanente dos servidores é investir em um serviço público mais eficiente, ético e comprometido com a sociedade. O Ambiente Virtual de Aprendizagem fortalece a modernização do estado e amplia o acesso à formação”, destacou.
PRIMEIRO CURSO OFERTADO
Como primeira ação formativa disponibilizada por meio do AVA será ofertado o Curso Princípios da Administração Pública, na modalidade Educação à Distância (EAD), com carga horária de 20 horas. A capacitação é destinada exclusivamente aos servidores da Sejus e tem como objetivo fortalecer a gestão pública, a ética administrativa e o aprimoramento técnico do quadro funcional.
A diretora da Escola Estadual de Serviços Penais, Vanessa da Silva Krause destacou a relevância da iniciativa para o fortalecimento institucional da Escola. “O AVA representa um marco para a Esep. A plataforma amplia o alcance das nossas ações educacionais, contribui para a otimização dos processos de capacitação, moderniza as práticas de ensino e reforça o compromisso institucional com a formação continuada dos servidores”.
MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA
O secretário da Sejus, Marcus Rito destacou que a plataforma fortalece a política de qualificação permanente da pasta. “A capacitação é um pilar fundamental para o aprimoramento das atividades desenvolvidas no sistema de justiça. O AVA amplia oportunidades, facilita o acesso ao conhecimento e contribui diretamente para a melhoria dos serviços prestados à sociedade”.
INSCRIÇÕES E CERTIFICAÇÕES
As inscrições para o curso serão realizadas por meio do aplicativo da Sejus, disponível no link (https://sistemas.sejus.ro.gov.br) na aba do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), ou diretamente pelo endereço (https://ava.sejus.ro.gov.br/login) Em ambos os casos, o acesso será feito com as mesmas credenciais do SEI/Sauron, sem necessidade de cadastro adicional. O período de inscrições ocorre de 27 a 30 de janeiro de 2026, com realização do curso entre 02 e 28 de fevereiro de 2026.
A certificação será emitida após a conclusão integral do curso e ficará disponível no próprio AVA, sendo posteriormente inserida em formato PDF no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para fins de registro administrativo. Após a homologação das inscrições, os participantes receberão orientações institucionais para acesso e acompanhamento das atividades.
