“Nunca pensei que a liberdade custasse tão caro”: Ex de Cauã Reymond reflete sobre escolhas

Publicada em 27/01/2026 às 15h53
Uma publicação de tom introspectivo colocou Mariana Goldfarb no centro das atenções na noite desta segunda-feira (26). Em seu perfil no Instagram, a modelo compartilhou uma imagem artística em meio à natureza e usou o espaço para um desabafo pessoal sobre escolhas, liberdade e identidade.
Na legenda, Mariana explicou que atravessa um processo doloroso de autodefinição. “Me escolhi. E não encontro palavras para o tamanho da dor que sinto. Nunca pensei que a liberdade custasse tão caro”, escreveu, descrevendo o sentimento como exaustivo e intenso. Ao longo do texto, ela reforça que, apesar do sofrimento, não abriu mão de si mesma.
A reflexão também aborda o contraste entre a vida pública e aquilo que ela diz reconhecer como sua essência. “Penso o que teria sido se eu tivesse optado pelos braços, pernas, anéis e brincos e esquecido das minhas sardas”, afirmou, em um trecho no qual questiona padrões, expectativas e símbolos de status. Em seguida, rejeita a ideia de amadurecer sob moldes tradicionais: “Não é coisa de gente grande. É coisa de criança mesmo”.
Ao longo da mensagem, a modelo utiliza metáforas para reforçar a recusa a uma vida marcada por excessos e aparências. “Nunca quis ser avião, sempre fui passarinho”, escreveu, ao explicar que prefere simplicidade, silêncio e contato com a natureza à exposição, ao luxo e aos flashes. “Entendi que ao vestir-me de mim fico insuportável aos olhos dos que fogem de si”, acrescentou.
No encerramento do desabafo, Mariana assume o rótulo que diz receber com frequência. “Me disseram que sou rebelde, talvez seja mesmo e ai de mim se mudar”, declarou, afirmando que deseja ser lembrada pela espontaneidade, pela leveza e por permanecer fiel ao que acredita ser.
A publicação gerou diversas reações entre seguidores, que comentaram com mensagens de apoio e interpretações pessoais sobre liberdade, coragem e autoconhecimento. Parte do público elogiou a escrita poética, enquanto outros refletiram sobre o custo emocional de escolhas conscientes.
Mariana Goldfarb ficou nacionalmente conhecida também pelo relacionamento com o ator Cauã Reymond, encerrado em 2023. Desde então, ela tem usado as redes sociais para compartilhar reflexões mais profundas sobre saúde emocional, identidade e autonomia.
