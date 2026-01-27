Prefeitura de Jaru realiza mais uma ação de inserção de Implanon; próximos atendimentos devem acontecer no início de fevereiro

Publicada em 27/01/2026 às 16h23
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, realizou na manhã desta terça-feira (27), mais uma ação de inserção do anticoncepcional Implanon, na qual 12 mulheres foram beneficiadas.
Os atendimentos aconteceram na Unidade de Saúde da Família Rute de Souza Oliveira, localizada no Setor 07, e foram agendados previamente. A próxima ação está marcada para o início de fevereiro, e adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade social têm prioridade na ordem de aplicação.
O Implanon é um implante subdérmico que libera o hormônio etonogestrel. É aplicado sob a pele do braço e tem duração de até três anos.
A secretária de saúde, Jaine Barboza, explicou que mulheres com idade entre 14 e 49 anos podem utilizar o Implanon. “Basta ir até a unidade básica de saúde mais próxima e manifestar interesse no uso deste método anticoncepcional. A paciente será instruída pela equipe de atendimento e deverá aguardar o aviso de agendamento da inserção”, disse.
Também é importante destacar que, a medida atende uma indicação da vereadora e presidente da Câmara, Tatiane da Saúde.
