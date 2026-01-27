Prefeitura de Guajará-Mirim homologa inscrições do processo seletivo para diretor escolar

Publicada em 27/01/2026 às 15h49
A etapa de inscrições do processo seletivo para o cargo de diretor escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de Guajará-Mirim foi oficialmente concluída após a publicação da homologação final.
O encerramento dessa fase ocorreu com a divulgação do resultado da análise dos recursos apresentados pelos candidatos, consolidando a relação definitiva de inscritos aptos a seguir no certame.
Com a conclusão da avaliação administrativa, foram tornados públicos tanto os pareceres referentes aos recursos interpostos quanto a lista final das inscrições homologadas. As informações foram disponibilizadas por meio dos canais institucionais da Prefeitura de Guajará-Mirim, conforme previsto no cronograma do processo seletivo.
Os candidatos interessados podem acessar a publicação oficial para verificar individualmente o resultado dos recursos e confirmar a regularidade de suas inscrições, dando sequência às próximas etapas previstas para o provimento do cargo de diretor escolar na rede municipal de ensino.
