TRIBUNAL DE CONTAS

Candeias do Jamari: Garçon tem 30 dias para explicar destinação de mais de R$ 170 mil em aparelhos da saúde

Decisão monocrática informa que, além dos bens com valores individualizados, a fiscalização também identificou outros aparelhos e materiais da Saúde em situação irregular, sem quantificação financeira especificada nos autos