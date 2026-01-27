Projeto de lei do Deputado Edevaldo Neves garante reconhecimento e valorização aos policiais penais de Rondônia

Publicada em 27/01/2026 às 14h10
A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou, em sessão extraordinária, um Projeto de Lei Complementar que representa um avanço histórico para os policiais penais do estado. A proposta, de autoria do deputado estadual Edevaldo Neves, corrige uma injustiça antiga e assegura um direito aguardado há anos pela categoria.
A medida beneficia profissionais que atuam diariamente na linha de frente do sistema prisional, desempenhando papel fundamental na segurança pública e na manutenção da ordem dentro das unidades penais de Rondônia.
Durante o anúncio da aprovação, o parlamentar destacou que o projeto é resultado de diálogo, escuta ativa e compromisso com aqueles que dedicam a vida ao serviço público, muitas vezes em condições adversas. “Trata-se de um reconhecimento justo a quem fortalece e sustenta o sistema prisional do nosso estado”, afirmou.
O deputado esteve ao lado do presidente do SINGEPERON, Thiago Maia, que reforçou a importância da conquista e ressaltou que a aprovação representa valorização profissional, respeito e dignidade para os policiais penais.
A iniciativa contou ainda com o apoio institucional da Assembleia Legislativa de Rondônia e do Governo do Estado, evidenciando o reconhecimento do papel estratégico desempenhado pela categoria no contexto da segurança pública.
A aprovação do projeto é vista como uma vitória coletiva e um passo importante rumo ao fortalecimento do sistema prisional rondoniense, garantindo mais justiça, motivação e segurança jurídica aos servidores.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!