Publicada em 27/01/2026 às 14h51
Chamamento Público para seleção de Organização da Sociedade Civil – Projeto Escolinha de Futebol SEMTEC
A Prefeitura de Ariquemes torna público o Edital de Chamamento Público para seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), visando a celebração de Termo de Fomento para execução do projeto “Escolinha de Futebol SEMTEC”.
O projeto é exclusivo para o 3º setor e tem como objetivo promover a formação esportiva de crianças e adolescentes nas categorias de base:
Sub-07, Sub-09, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-16, com atendimento no Distrito Bom Futuro e no Município de Ariquemes/RO, ao longo de 10 meses.
Prazo para envio das propostas: até 16 de fevereiro de 2026, às 12h00
Envio por e-mail:
Entrega presencial:
Secretaria Municipal de Esporte – Av. Tancredo Neves (Estádio Municipal) – Setor Institucional, s/nº – Ariquemes/RO
Essa é uma oportunidade de fortalecer o esporte de base e gerar impacto social por meio de parcerias com o terceiro setor.
