Nicole Bahls afasta polêmica e descarta rivalidade com Lívia Andrade: “Ocupada demais”

Uma mudança nos bastidores do Carnaval do Rio reacendeu rumores de rivalidade entre Nicole Bahls e Lívia Andrade. O assunto ganhou força após Lívia ser anunciada como o novo rosto do Camarote Mar, espaço VIP que anteriormente estava associado a Nicole durante seu relacionamento com o empresário Marcelo Viana.
Segundo informações divulgadas pelo jornalista Lucas Pasin, Nicole ocupava posição de destaque no camarote enquanto namorava Marcelo, inclusive com campanhas promocionais exibidas em painéis na área do sambódromo. Com o fim do relacionamento, a função foi repassada a Lívia, que passa a estrelar as ações de lançamento das camisetas do espaço.
Além disso, Lívia Andrade já tem compromisso confirmado para a folia de 2026: ela desfilará como musa da Acadêmicos do Salgueiro, reforçando sua presença no Carnaval carioca e consolidando o novo vínculo com o camarote.
Procurada pelo Portal iG, Nicole Bahls minimizou qualquer possibilidade de conflito. “Estou tão ocupada com meus compromissos que não tenho tempo para dedicar a coisas do passado”, afirmou, ao comentar os rumores.
Apesar da declaração, o histórico entre as duas é citado como pano de fundo para o burburinho. Fontes apontam que Nicole e Marcelo tiveram idas e vindas, o que teria tornado a transição mais sensível. Há ainda relatos de que Nicole e Lívia não mantinham uma relação próxima nos bastidores.
Um episódio ocorrido em dezembro de 2025 teria ampliado o distanciamento. Na ocasião, Nicole entrou rapidamente no camarim de Lívia durante gravações do Domingão com Huck, da TV Globo, para registrar uma ação publicitária. A produção teria autorizado o uso do espaço por conta de outros camarins estarem indisponíveis. Ainda assim, a situação teria causado desconforto, e Nicole deixou o local rapidamente, evitando contato.
Com a proximidade do Carnaval, a troca de protagonismo no camarote e os episódios de bastidores seguem alimentando especulações, embora ambas evitem tratar o tema como rivalidade aberta.
