Prefeitura de Porto Velho abre inscrições para bolsas integrais em cursos superiores pelo Programa Faculdade da Prefeitura

Estão abertas as inscrições do Processo Seletivo 2026.1 do Programa de Inclusão Social Universidade para Todos – Faculdade da Prefeitura, que concede bolsas de estudo integrais em cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior conveniadas. Ao todo, estão sendo ofertadas 165 vagas, distribuídas entre ampla concorrência, cotas étnico-raciais e pessoas com deficiência (PCD).
As inscrições podem ser feitas até o dia 1° de fevereiro, pela internet, por meio do site oficial: https://faculdadepvh.portovelho.ro.gov.br. O edital com todas as informações pode ser acessado clicando aqui.
A seleção utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério classificatório. O candidato poderá escolher uma das últimas cinco edições: 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025, desde que tenha obtido nota mínima de 400 pontos.
As vagas contemplam cursos em diversas áreas do conhecimento, como Direito, Medicina, Enfermagem, Psicologia, Engenharia, Odontologia, Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Educação Física, entre outras, nas modalidades presencial, semipresencial e EAD. Participam do programa instituições como o Centro Universitário São Lucas, Centro Universitário Aparício Carvalho, Faculdade Metropolitana e Faculdade Unisapiens.
Quem pode participar
O programa é destinado a estudantes de baixa renda que residem no município há pelo menos cinco anos. Portanto, podem concorrer às bolsas integrais os candidatos que atendam aos seguintes requisitos:
Ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;
Não possuir diploma de curso superior;
Residir em Porto Velho há, no mínimo, cinco anos;
Ter renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo;
Não possuir, no ato da matrícula, vínculo ativo ou trancado com outra instituição de ensino superior ou com outro programa de bolsa não restituível.
Sistema de cotas
Do total de vagas ofertadas, 20% são reservadas para cotas étnico-raciais e 20% para pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente.
Os candidatos cotistas étnico-raciais pré-selecionados deverão passar por procedimento presencial de heteroidentificação, previsto para o dia 20 de fevereiro de 2026.
Cronograma
A lista de candidatos pré-selecionados será divulgada no dia 6 de fevereiro, e o resultado final está previsto para 3 de março de 2026. Os aprovados deverão realizar a matrícula entre 4 e 7 de março, diretamente nas instituições de ensino. Veja o calendário completo:
26/01 a 01/02/2026 – Inscrições
06/02/2026 – Divulgação da lista de pré-selecionados
09 a 13/02/2026 – Entrega de documentos
20/02/2026 – Entrevistas de heteroidentificação (cotistas)
24/02/2026 – Resultado da análise documental
25 e 26/02/2026 – Interposição de recursos
03/03/2026 – Resultado final
04 a 07/03/2026 – Matrículas nas instituições de ensino
Todas as regras, critérios, relação de cursos, número de vagas e documentação exigida estão disponíveis no Edital nº 001/CGFP/2026 (que pode ser acessado clicando aqui), publicado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio do Conselho Gestor da Faculdade da Prefeitura (CGFP).
A Prefeitura de Porto Velho destaca que o Programa Faculdade da Prefeitura é uma política pública de inclusão social, criada para ampliar o acesso ao ensino superior e promover o direito à educação como instrumento de desenvolvimento social.
