Família Asfaltão entrega certificados da Oficina de Percussão e inaugura sede em Porto Velho

A Família Asfaltão realiza, nesta semana, a entrega dos certificados aos participantes da Oficina de Percussão promovida pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Asfaltão, iniciativa que há mais de dez anos atua na formação musical e na valorização do samba e da cultura do carnaval em Porto Velho. O evento marca também a inauguração da nova sede da escola.
A oficina integra o projeto “Oficina de Percussão – Ritmo e Cultura nas Ruas de Porto Velho”, habilitado no edital da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022). A ação foi executada por meio do Termo de Execução Cultural nº 82/2023/FUNCULTURAL, com investimento de R$ 30 mil.
Ao longo dos anos, o projeto contribuiu para a formação de diversos músicos que hoje atuam profissionalmente na capital rondoniense, consolidando-se como uma das iniciativas culturais contínuas ligadas ao samba e ao carnaval local.
Segundo o presidente do GRES Asfaltão, Danilo, o resultado alcançado é fruto do trabalho coletivo. Ele destaca que o envolvimento da diretoria e a dedicação dos participantes foram fundamentais para o êxito da oficina. Para a escola, a iniciativa representa o cumprimento de uma missão cultural baseada em sonhos, esperança e respeito aos limites e ao espaço coletivo.
O ato de certificação será realizado às 19h, na nova sede do Asfaltão, localizada na rua Jacy Paraná, nº 1770. A inauguração do espaço simboliza mais um passo da agremiação na consolidação de suas atividades culturais e comunitárias em Porto Velho.
