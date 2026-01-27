Governo de Rondônia consolida investimentos e fortalece gestão pública portuária entre 2019 e 2025

Publicada em 27/01/2026 às 15h55
Governo de Rondônia investiu cerca de R$ 8 milhões em recursos estaduais para projetos de reforma e ampliação do cais, considerados estratégicos para ampliar a capacidade operacional do terminal
Entre 2019 e 2025, o Porto de Porto Velho passou por um ciclo consistente de modernização e fortalecimento da gestão pública portuária. No período, o governo de Rondônia investiu cerca de R$ 8 milhões em recursos estaduais para projetos de reforma e ampliação do cais, considerados estratégicos para ampliar a capacidade operacional do terminal.
Além disso, o porto recebeu mais de R$ 16 milhões em recursos federais, oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), aplicados na construção da nova sede administrativa da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (Soph), armazém alfandegado, aquisição de equipamentos e instalação de balanças rodoviárias, com entregas concluídas ao longo do período.
Durante a crise hídrica histórica, o Porto atuou de forma integrada com o governo do estado, participando do Comitê de Crise Hídrica e ampliando o diálogo com órgãos federais e empresas de navegação. O governo de Rondônia também apoiou ações de segurança alimentar aos trabalhadores portuários avulsos, com a distribuição de cestas básicas em diferentes períodos entre 2024 e 2025.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos para a modernização e fortalecimento da gestão pública portuária consolidou o Porto de Porto Velho como uma autoridade portuária moderna, resiliente e alinhada às boas práticas de eficiência, governança e sustentabilidade, reafirmando seu papel estratégico no desenvolvimento logístico e econômico de Rondônia.
INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS
A inauguração da nova sede administrativa, em 2025, marcou um divisor institucional ao retirar a administração da área operacional e liberar espaços para novas operações. Segundo o diretor-presidente da Soph, Fernando Parente, “a sede representa uma virada na gestão do porto, com mais eficiência administrativa e melhor planejamento para o futuro”, afirmou.
GESTÃO PÚBLICA
O período também foi marcado pelo fortalecimento da governança, com implantação de planejamento estratégico, adesão ao Programa de Integridade do Estado, regularização administrativa e consolidação da conformidade regulatória, elevando o padrão de gestão e a segurança jurídica do Porto.
Mesmo diante de crises climáticas severas no Rio Madeira, o Porto de Porto Velho manteve crescimento e diversificação das operações, com expansão na exportação de grãos, importação de fertilizantes, aumento da carga conteinerizada e abertura de novas frentes, como a exportação de pescado e o fortalecimento das cargas refrigeradas.
HIDROVIA DO MADEIRA
Outro destaque do ciclo foi a atuação estratégica do estado na pauta da concessão da Hidrovia do Madeira, com articulação política e institucional para garantir previsibilidade logística e competitividade ao setor. “A hidrovia é fundamental para reduzir custos, dar segurança às operações e fortalecer o papel estratégico do porto”, destacou o diretor-presidente da Soph.
Os avanços foram reconhecidos nacionalmente por quatro anos consecutivos. Em 2022, o Porto conquistou o 1º lugar no prêmio Portos+Brasil, categoria “Avanço”. Em 2023, ficou em 2º lugar em “Variação da Margem EBITDA”(indicador financeiro). Em 2024, alcançou o 1º lugar em “Conformidade Regulatória”, pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Em 2025, obteve o 3º lugar no Prêmio CIDESPORT (Congresso Internacional de desempenho portuário), na avaliação ESG (ambiental, social e governança).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!