Inscrições abertas para curso superior com apoio da Prefeitura de Porto Velho

Publicada em 27/01/2026 às 15h48
A Prefeitura de Porto Velho abriu as inscrições para o programa Faculdade da Prefeitura, que irá custear integralmente as mensalidades de acadêmicos selecionados em cursos de nível superior, como Medicina, Direito, Enfermagem, entre outros.
Os interessados podem realizar a inscrição no site oficial da Prefeitura até o dia 1º de fevereiro. Entre os critérios para participação no processo seletivo está a exigência de ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2021 e 2025, com nota mínima de 400 pontos.
Segundo o Léo Moraes, o programa amplia oportunidades para quem deseja ingressar no ensino superior
Também é necessário que o candidato tenha cursado todo o ensino médio na rede pública ou tenha sido bolsista integral em instituição privada. A renda familiar per capita deve ser de até um salário mínimo e meio.
Segundo o prefeito Léo Moraes, o programa amplia oportunidades para quem deseja ingressar no ensino superior. “O programa tem caráter social e busca garantir acesso à formação acadêmica para quem enfrenta dificuldades financeiras. É uma oportunidade para quem deseja se qualificar e ampliar as possibilidades profissionais”.
A relação dos candidatos pré-selecionados será divulgada no dia 6 de fevereiro de 2026.
