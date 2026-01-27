Podemos já tem o pré-candidato a governador, TRE inicia julgamento das denúncias de cota de gêneros, a força dos caminhoneiros

Publicada em 27/01/2026 às 14h00
Governador – Em recente evento na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na sede em Porto Velho, o prefeito Leo Moraes, presidente estadual do Podemos, disse publicamente, que o prefeito-reeleito (mais de 74% dos votos válidos em 2024, Flori Cordeiro é o pré-candidato a governador do partido nas eleições gerais de outubro próximo. Nos bastidores da política, desde a reeleição de Flori em 2024, que um dos assuntos mais comentados é sobre uma provável pré-candidatura à sucessão estadual, agora confirmada pelo líder maior do partido no Estado, o prefeito e presidente estadual do Podemos, Leo Moraes. O prefeito Flori, segundo Leo, demonstra capacidade técnica e organização na sua administração, itens fundamentais para um gestor público. A capacidade de dialogar de Flori, também foi destacada por Leo, condições que são relevantes para a construção de um projeto de governo com alcance estadual e sustentação política ampla. Certamente Leo já deve estar preparando um vice da Capital com poderia de voto. Quem viver verá...
TRE – A partir de hoje (27) o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), inicia os trabalhos do ano tendo em pauta assuntos referentes às eleições municipais (prefeitos e vereadores) de 2024, dentre eles, ações relacionadas a denúncias de suspeita de fraude à cota de gênero em chapas proporcionais. Os processos tratam de recursos apresentados contra decisões em primeira instância relacionadas a municípios do interior: Governador Jorge Teixeira, Parecis e Espigão do Oeste e são relacionadas a descumprimento da legislação eleitoral que estabelece percentual mínimo de candidaturas femininas. Também está na pauta prestação de contas de partidos como do PSDB de Porto Velho. Há ações semelhantes envolvendo vereadores de Porto Velho, que deverão entrar na pauta da semana. O clima é de expectativa...
Caminhoneiros – O assunto foi muito bem abordado pelo colega Cícero Moura, na sua coluna postada hoje (27) na internet. Ele define de forma efetiva a situação do Brasil, quando diz que “só os caminhoneiros ainda têm voz”. E realmente os caminhoneiros, ainda, não souberam avaliar a sua força em todos os segmentos, seja político, social, econômico, financeiro, etc. etc. A indignação de Cícero é sobre o abusivo preço cobrado no pedágio, que funciona desde o último dia19 no trecho de cerca de 700 km na BR 364, na ligação de Porto Velho a Vilhena. São sete postos de pedágio com cobrança média de R$ 21,10 a cada 100km na categoria 1 (automóvel), Rondônia exporta boa parte de sua safra de grãos (soja, milho, café) e carne bovina pelo porto graneleiro de Porto Velho, no Rio Madeira e depende exclusivamente da BR 364, que foi privatizada pelo Ministério dos Transportes, em leilão realizado em fevereiro de 2025, que teve como vencedor o Consórcio 4UM/Opportunity, único participante.
Caminhoneiros II – Na época, praticamente todos os políticos da área federal (senadores e deputados), que deveriam não somente acompanhar o desenrolar da situação, que era a privatização da mais importante rodovia federal de Rondônia, mas agir, cobrar, exigir. Hoje há uma “grita” geral dos políticos, mas o pedágio já está sendo cobrado, de forma eletrônica, compulsoriamente. É importante destacar, que em períodos de safras de grãos a média de veículos/dia (caminhões, bitrens, treminhões) é de 2,5 mil, além dos carros de passeios e motocicletas. E o amigo Cícero tem razão: somente os caminhoneiros podem resolver a situação. Não é necessário fechar rodovias, paralisar o tráfego, basta que os profissionais do volante parem, estacionem os seus veículos. O transporte rodoviário representa cerca de 65% das cargas no Brasil. Em 30 dias o País simplesmente irá parar. É preciso mais algum argumento?
Furtos – Impressiona o número de tampas de tubulação subterrânea, que são furtadas com enorme frequência em Porto Velho. A situação não é muito diferente do que ocorre com os fios de eletricidade, também muito visados pelos traficantes, que trocam o produto do furto por droga. Em várias ruas e até avenidas de Porto Velho há locais sem o tampão colocando em risco o trânsito. É necessário, que a prefeitura, no caso das tampas da rede de esgoto da galeria pluvial seja fixado de forma mais eficiente, soldado, até. Nem que em casos de manutenção seja necessário maior trabalho para a retirada. Com certeza o prejuízo seria menor, que os constantes furtos, em grande parte devido à falta de um trabalho mais eficiente da prefeitura. Não basta colocar “bandeiras” de advertência, mas sim recolocar a peça e fixa-la de forma que os traficantes não a furtem com tanta facilidade. Também é necessário punir os receptadores dos produtos furtados, que somente os ficais da prefeitura não conhecem... É o fim da rosca...
Respigo
Há dias fomos cobrados por um colega de jornalismo, sobre um posicionamento a respeito da recente caminhada do deputado federal Nicolas Ferreira (PL-MG) rumo a Brasília, como forma de protesto pelos atos anticonstitucionais do STF na prisão de manifestantes em 8 de janeiro. Nicolas e seus seguidores reivindicaram anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e de pessoas presas devido ao “ato subversivo” da época +++ A coluna é editada há mais de uma década com assuntos regionais. Como não “comungamos” com a chamada “Grande Imprensa”, lembro do polêmico, mas combativo jornalista, Gessy Taborda, que taxava o segmento de “imprensa amestrada”, prefiro abordar os nossos assuntos regionais, onde temos uma participação maior +++ Esta é a última semana do mês de janeiro e a partir de domingo já estaremos entrando no segundo mês do ano de 2026 +++ E também maior proximidade das eleições de outubro, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas do Senado de cada Estado e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas. A partir de domingo (1º) estarão faltando oito meses paras as Eleições Gerais 2026 +++ O Brasileirão 2026 começará na quarta-feira (28) com dois jogos muito aguardados. O Atlético Mineiro receberá o Palmeiras na Arena MRV a partir das 18h +++ O São Paulo jogará contra o Flamengo. O jogo será no MorumBis, a partir das 20h30.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!