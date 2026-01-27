Prefeitura fortalece Projeto Cidade Inteligente com ampliação do sistema de videomonitoramento

Publicada em 27/01/2026 às 14h30
A Prefeitura de Rolim de Moura realizou, na manhã desta terça-feira (27), uma reunião técnica com representantes da administração municipal, da Secretaria Municipal de Planejamento e o Eixo de Segurança pública do “Projeto Cidades Inteligentes”, desenvolvido em parceria com o Instituto Federal de Rondônia (IFRO).
O encontro contou ainda com a participação de representantes das forças de segurança pública, incluindo a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e a Politec, reforçando a integração entre o município e os órgãos de segurança no uso da tecnologia como ferramenta de apoio às ações preventivas e investigativas.
Durante a reunião, foi apresentado o atual panorama do sistema de videomonitoramento urbano, que hoje conta com 59 câmeras em funcionamento em pontos estratégicos da cidade. Conforme o planejamento técnico, a Prefeitura, em conjunto com o Projeto Cidade Inteligente, irá instalar mais 14 novas câmeras nos próximos dias. Além disso, já existe planejamento para a aquisição de outras 80 câmeras, que deverão ser implantadas gradativamente ao longo dos próximos meses.
A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura do sistema, otimizar a gestão pública e oferecer suporte tecnológico às forças de segurança, promovendo maior eficiência no monitoramento urbano e contribuindo para a segurança da população.
