“Vão dizer que é lacração”: Grazi Massafera prevê reação de conservadores à novela

Publicada em 27/01/2026 às 15h39
Enquanto segue no ar como a vilã Arminda em Três Graças, Grazi Massafera se prepara para uma nova virada na carreira. A atriz deve estrear em breve como protagonista de Dona Beja, produção inédita da HBO Max que revisita um dos títulos mais conhecidos da teledramaturgia brasileira.
Segundo Grazi, o projeto não deve ser visto como uma simples repetição do passado. A atriz fez questão de destacar que a proposta se distancia do formato clássico exibido originalmente na TV Manchete. “Aqui a gente não está falando de um remake, a gente está falando de uma releitura, que ficou linda como [o autor] escreveu. Tem poesia, tem muitas questões para a gente refletir”, afirmou durante encontro com jornalistas realizado nesta terça-feira (27), em São Paulo.
Na avaliação da atriz, a nova versão de Dona Beja deve provocar reações intensas, especialmente entre os espectadores mais conservadores. “Os mais conservadores vão falar coisas absurdas, vão dizer que é lacração, mas vão ver que isso é bom também. Dane-se. Vai ter de tudo, eu tenho certeza, porque a gente enfia o dedo na ferida da sociedade”, disse, em tom descontraído, arrancando risos da plateia.
Com 40 capítulos, a novela teve cerca de seis meses de gravações. Ao falar sobre o processo, Grazi afirmou que o trabalho representou um avanço pessoal e profissional. “A cada dia de gravação eu aprendi mais com esse texto magnífico e com essa potência [da personagem]. Sinto que fui encarnando essa mulher. Eu acho que é a primeira vez que eu estou realmente encarnada em um personagem com toda a minha força. Ela me emociona demais”, relatou.
A atriz também fez questão de reconhecer o legado da versão original, vivida por Maitê Proença. Segundo Grazi, o contato entre as duas aconteceu antes da estreia e resultou em uma relação próxima. “Não tem como falar de Beja sem falar de Maitê, porque foi ela que transformou esse personagem em um ícone, em uma lenda, de forma espetacular, e que vive no imaginário de todos”, afirmou. “Ela é uma inspiração. Foi incrível a conversa e, desde então, a gente ficou amiga”, completou.
Com a chamada “dobradinha” entre TV aberta e streaming, Grazi Massafera vive um momento de destaque na dramaturgia, apostando em personagens de forte impacto e narrativas que prometem provocar debate.
