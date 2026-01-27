MEI: Prefeitura informa que Declaração Anual de Faturamento já está disponível

Publicada em 27/01/2026 às 14h45
Todo grande sonho começa pequeno, e quem empreende sabe o quanto cada passo conta. Se você é MEI em Espigão do Oeste, a Declaração Anual de Faturamento já está disponível e manter seu MEI em dia é cuidar do seu trabalho, da sua renda e do futuro do seu negócio.
Mesmo que você não tenha faturado nada no último ano, a declaração é obrigatória e evita dores de cabeça, multas e a perda de benefícios. Regularizar é um ato de responsabilidade com você mesmo e com tudo aquilo que você está construindo.
A Prefeitura caminha junto com quem empreende. A Sala do Empreendedor está pronta para te orientar, tirar dúvidas e ajudar em cada etapa desse processo.
Sala do Empreendedor, 1º andar da Prefeitura
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas
Prazo final: até 31 de maio
Não deixe para depois. Cuidar do seu MEI é fortalecer o pequeno empreendedor e movimentar a economia de Espigão do Oeste.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!