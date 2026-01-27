Prefeito Affonso Cândido assina ordem de serviço para cirurgias eletivas com recursos do deputado Laerte Gomes

Publicada em 27/01/2026 às 14h37
O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), assinou, na terça-feira (27), ordem de serviço (OS) para contratação de cirurgias eletivas, na rede particular de saúde, para reduzir a fila de espera de pacientes. Os recursos de R$ 1 milhão foram assegurados pelo deputado estadual, Laerte Gomes (PSD).
Segundo Affonso Cândido, o município está com uma fila de espera por cirurgias de cerca de 900 pacientes. “O município não consegue zerar essa quantidade, mas o valor destinado pelo deputado Laerte Gomes vai nos ajudar a oferecer uma saúde mais digna para quem espera por esse tipo de atendimento”, admitiu.
“Por ser uma unidade de saúde, praticamente, regional, o Hospital de Ji-Paraná sempre precisa de investimentos na área da saúde, principalmente, para cirurgias eletivas. No ano passado, destinei mais de R$ 2 milhões para o município para reduzir a fila de espera e diminuir o sofrimento de quem precisa fazer um procedimento que não consegue fazer ‘no particular’ ou pelo SUS”, assegurou Laerte Gomes.
Com o valor aplicado pelo deputado estadual, em 2025, foi possível realizar, aproximadamente, 900 cirurgias. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), o investimento atual de R$ 1 milhão vai possibilitar a execução, no total, de mais de 300 cirurgias de hérnia, vesícula, incontinência urinária feminina (sling), urologia (rins), vasectomia e perineoplastia.
“Temos que ser muito gratos ao deputado Laerte Gomes, por saber das necessidades do município e trazer recursos para resolver cada problema que temos de enfrentar. Hoje, Ji-Paraná tem uma administração que não escolhe quem ou os recursos que chegam à nossa cidade. Tudo que vier para a população é bem-vindo”, lembrou o prefeito.
Affonso Cândido frisou que, ao contrário da administração anterior, na atual gestão, todo o investimento, seja estadual ou federal, pertence à população. No entender do prefeito, não há motivos para rejeitar recursos por questões político-partidárias. “Os deputados estaduais, federais e senadores que quiserem nos ajudar, estamos de portas abertas para recebê-los”, reconheceu.
Participaram da assinatura da OS os vereadores André Moreira, Edinho Fidelis, Scopony (todos do PSD), Weslei Brito (PL), Maycon Roberto (MDB), os secretários municipais de Saúde (Semusa), Cristiano Pereira; Planejamento (Semplan), Renato Fuverki e Indústria, Comércio e Turismo (Semictur), Luiz Domene.
