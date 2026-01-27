Publicada em 27/01/2026 às 14h48
FLA X FLU
Foram 29 jogos entre Fluminense e Flamengo desde 2021. O Flu venceu 12 vezes, o Fla 9 e 8 empates. O “Tricolor” é o time que mais bateu o “urubu” nesta década.
AUTORIA
O FLA X FLU é tido como um dos maios clássicos do futebol mundial, ao lado de Racing x Boca Juniores e, na Europa, Rela Madrid x Barcelona. É de autoria do jornalista Mário Filho (patrono do Maracanã”) a frase “O primeiro Fla x Flu começou 40 minutos antes do nada”.
MAS...
Quem popularizou a frase, em suas crônicas e histórias do futebol, especialmente do Fla x Flu, foi seu irmão Nelson Rodrigues.
O PRIMEIRO
O primeiro jogo, que “começou 40 minutos antes do nada”, aconteceu no “Campo do Guanabara” vencido pelo Flu (3x2). Na época o time era formado por 11 titulares, sendo que do time tricolor nove saíram para formar o Fla.
O GOL Nº 1
Coube ao atacante Edward Calvert, do Flu, ser o autor do primeiro gol do “Clássico das Multidões” a um minuto de jogo.
GOL ESTRANHO
Na decisão de 1995 o jogo estava empatado em 2x2. Aílton invadiu pela direita e bateu forte. A bola bateu na barriga de Renato Gaúcho, entrou e o Flu foi campeão no centenário do Flamengo.
OLHA O JUIZ AÍ
Em 22 de outubro de 1916, o Flamengo vencia o Fluminense por 2–1, resultado que lhe daria o campeonato. O árbitro R. Davies marcou pênalti contra o Flu. Rienner (Fla) perdeu. Logo depois mais um pênalti contra o Fluminense, Sidney cobrou e Marcos de Mendonça defendeu. O árbitro mandou cobrar cinco vezes, e todas o goleiro Marcos Mendonça pegou. Pelo regulamento o jogo paralisado por cinco minutos seria nulo. Sete minutos após começar a série, a partida foi considerada nula. Em nova partida, no campo do Botafogo, o Flu venceu por 3x1
MAIOR PÚBLICO DOM MUNDO
Decisão do cariocão 1963: o Maracanã com 194 603 espectadores e o Flamengo campeão no empate de 0x0 com o Flu.[32]
FÓRMULA 1
Quatro das 11 equipes da Fórmula 1 entraram na pista para os primeiros treinos de 2026, ontem, segunda-feira em Barcelona.
TIMES
Presentes Alpine, Audi, Cadillac, Haas, Mercedes, Racing Bulls e Red Bull. Testes sem público e sem jornalistas.
