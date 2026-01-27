ENERGISA orienta blocos de rua sobre segurança elétrica para o Carnaval  

Publicada em 27/01/2026 às 14h21
A Energisa realizou uma reunião com representantes da Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural) e presidentes de blocos de rua da capital. O encontro teve como foco principal reforçar orientações de segurança com a rede elétrica durante o período de Carnaval, quando há aumento significativo de eventos em vias públicas, uso de trios elétricos e circulação intensa de foliões.
A iniciativa faz parte do trabalho preventivo para reduzir riscos de acidentes envolvendo energia elétrica, especialmente em locais com grande concentração de pessoas e estruturas móveis, como carros de som, palcos e trios elétricos.
A coordenadora de segurança da Energisa, Jucilene Dias, destaca que alguns itens comuns nas festas podem representar riscos sérios quando utilizados de forma inadequada.
“Serpentinas de papel ou metálicas, sprays de espuma, fogos de artificio e jatos de água podem representar sérios riscos de choque elétrico caso sejam usados próximos à rede elétrica. Também é importante ter atenção à altura de trios elétricos, carros de som e outros objetos que possam se aproximar dos fios de alta tensão. A distância mínima recomendada é de dois metros”, alertou
Segundo ela, muitos acidentes acontecem por falta de informação ou descuido com detalhes aparentemente simples, como a proximidade de estruturas com a rede de energia.
O diretor de cultura da Funcultural, Vanderley Silva, reforçou que a reunião com a Energisa é fundamental para garantir um Carnaval mais seguro para todos.
“Esse encontro foi essencial para que os organizadores tenham clareza sobre os riscos da rede elétrica e saibam exatamente como agir. As orientações da Energisa ajudam a prevenir acidentes, proteger os foliões e assegurar que as festas aconteçam da forma mais segura possível”, destacou.
Dicas de segurança com a rede elétrica
A Energisa reforça algumas orientações importantes para quem participa ou organiza blocos de rua, trios elétricos e eventos carnavalescos:
Mantenha distância mínima de 2 metros da rede ao circular com trios elétricos, carros de som, estandartes, bandeiras ou qualquer objeto elevado;
Nunca se aproxime de fios e cabos partidos no chão;
Não faça ligações clandestinas (os chamados “gatos de energia”);
Em caso de colisão com poste, não toque no veículo nem se aproxime dos fios caídos (se beber, não dirija);
Utilize apenas profissionais habilitados para montar estruturas elétricas provisórias;
Não improvise instalações com extensões, emendas ou fios desencapados.
Em situações de risco ou acidentes envolvendo energia elétrica, a orientação é acionar imediatamente os serviços de emergência:
193 – Corpo de Bombeiros
0800 647 0120 – Central de Atendimento da Energisa (24h)
]Aplicativo Energisa On ou site www.energisa.com.br
