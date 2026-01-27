Federação de Futebol de Rondônia empossa nova gestão para o quadriênio 2026/30

Publicada em 27/01/2026 às 13h50
A assembleia de posse da nova gestão da Federação de Futebol do Estado de Rondônia para o quadriênio 2026/30 foi realizada na sede da entidade, Heitor Costa foi empossado para continuar o trabalhando em prol do futebol de Rondônia, com mais seis vice-presidentes, 1º Bruno Maluf Luiz da Costa, 2º José Alexandre Casagrande, 3º Fabrício Medeiros da Costa, 4º Francisco Evaldo da Silva, 5º Antônio Oliveira Brito e o 6º Jeanderson Melonio Rabelo. O conselho para os próximos quatro anos da nova gestão ficou formada pelos membros José Affonso Brazil, Adenias dos Santos Ferreira Silva, João Dalmo Alves da Silveira, os membros suplentes são Ronald Lage Santos, José Lima e Silva e Wanderley da Silva Corrêa.
Durante a assembleia de posse o presidente da FFER Heitor Costa fez um agradecimento ressaltando o trabalho realizado em sua gestão. "É uma honra e uma responsabilidade muito grande participar desde o processo de profissionalização até crescimento e desenvolvimento do nosso futebol. Hoje colhemos frutos das ações realizadas no passado e que fazem com que o nosso futebol seja reconhecido nacionalmente com participação de representantes nas mais diversas competições promovidas pela CBF, o futebol de Rondônia definitivamente está no cenário nacional"
Além dos representantes do clubes e ligas filiadas à FFER, a solenidade de posse também foi prestigiada pelo gerente de relacionamento Institucional da CBF Academy, Silvan Lucas, que veio parabenizar o presidente Heitor Costa e o vice Bruno Costa, pelo trabalho que a dupla vem desenvolvido pela federação de Rondônia, além de demonstrar que a CBF e a FFER estão cada vez mais unidas pelo futebol rondoniense e brasileiro.
Heitor Costa destacou o momento administrativo vivido pela FFER. "É importante relembrar que nossa Federação era administrada numa sala, que ficava em baixo das arquibancadas do estádio Aluízio Ferreira. Porém, com trabalho, conquistamos nossa sede administrativa, trabalhamos muito pra isso, o futebol de Rondônia hoje tem uma casa ampla e moderna, tem um Centro de Desenvolvimento do Futebol padrão FIFA, de alta perfomance, nossos filiados estão disputando competições em alto nível, então nosso futebol está cada vez mais forte e em franco crescimento", acrescentou.
O diretor da CBF e empossado vice presidente da FFER Bruno Costa agradeceu a oportunidade e confiança depositada nele para contribuir com o futebol rondoniense, "nos últimos meses venho me dedicando bastante ao futebol de Rondônia, que atualmente vive uma no era, a era do crescimento, da qualificação e capacitação, a era do desenvolvimento estamos caminhando e trabalhando para nosso futebol e nossos profissionais alçarem voos cada vez mais altos" frisou Bruno Costa.
