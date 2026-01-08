“Como é que não se apaixona?”: Nattanzinho se derrete com a filha recém-nascida

Publicada em 08/01/2026 às 14h31
O cantor Nattanzinho, de 27 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (8) para dividir com os seguidores um momento de afeto vivido com a filha recém-nascida, Zuza. No vídeo publicado, o artista aparece fazendo carinho na bebê e não esconde a emoção ao falar da primogênita.
“Bom dia! Apresento a vocês a rainha Elizabeth III. Tem base um trem desse aqui, como dizem os mineiros? Como é que não se apaixona por uma coisinha dessa, gente? Olha isso aqui. Oh, meu Deus”, disse o cantor, enquanto acariciava as costas da filha.
A gravação foi feita enquanto a mãe da criança, a atriz Rafa Kalimann, aproveitava um momento de descanso para tomar banho e fazer o café da manhã. Zuza é fruto do relacionamento do casal e nasceu na última segunda-feira (6), após cerca de 40 horas de trabalho de parto.
Na quarta-feira (7), Nattanzinho já havia compartilhado outros registros do nascimento da filha. Em uma publicação com imagens feitas na maternidade, o cantor resumiu o momento vivido pela família: “Vivendo intensamente o maior amor”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!