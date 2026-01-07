Ana Castela canta sucesso de Gustavo Mioto após ser questionada sobre ex em show

Publicada em 07/01/2026 às 16h19
Durante uma apresentação do grupo Turma do Pagode, na noite de terça-feira (6), a cantora Ana Castela, de 22 anos, foi surpreendida com uma pergunta envolvendo o ex-namorado, Gustavo Mioto, de 28. O momento aconteceu enquanto a artista participava do show realizado durante a programação do Navio da Boiadeira.
No palco, Ana foi abordada pelo vocalista do grupo, que questionou se poderia interpretar uma música de Mioto. Antes de iniciar a canção, o músico perguntou em tom descontraído se ela não se incomodaria com a escolha. A música escolhida foi “Eu Gosto Assim”, parceria de Gustavo Mioto com Mari Fernandez.
A reação da cantora foi leve. Ana Castela riu da situação e chegou a cantar trechos da música junto com o grupo, arrancando aplausos do público presente no evento.
O episódio acontece meses após o fim do relacionamento entre Ana Castela e Gustavo Mioto, encerrado em dezembro de 2024, após um histórico de idas e vindas. A participação no show também ocorreu um dia depois de a cantora reencontrar Zé Felipe, com quem teve um breve relacionamento entre outubro e dezembro de 2025.
