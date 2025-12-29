União Cacoalense estreia dia 4 na Copa São Paulo; veja a tabela completa da Copinha
Por O Tempo
Publicada em 29/12/2025 às 11h27
A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela completa da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, a maior competição de base do país. O torneio começa no dia 2 de janeiro e reúne 128 clubes divididos em 32 grupos, espalhados por 30 cidades-sede em todo o estado de São Paulo.

A expectativa é alta: a Copinha 2026 traz novidades, promessas do futebol brasileiro e o retorno de times tradicionais. A fase de grupos termina no dia 11 de janeiro, e a grande final está confirmada para o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no Estádio do Pacaembu.

Cidades-sede da Copinha 2026

Neste ano, a competição será realizada em 30 municípios paulistas. Cidades como São Paulo, Araraquara, Limeira, Barueri, Marília, São Bernardo do Campo e Franca seguem como sedes tradicionais. Já Araçatuba, Cosmópolis e Patrocínio Paulista aparecem como novidades no mapa do torneio.

 

Confira algumas das principais sedes:

São Paulo – Grupos com Corinthians, São Paulo e Palmeiras

Barueri – Sede do Grêmio

Araraquara – Sede da Ferroviária

Franca – Presença da Ponte Preta

Marília – Jogos do América-RN e Marília AC

 Grupos e destaques da primeira fase

A tabela traz confrontos de peso já na fase inicial. Os 32 grupos têm quatro times cada, com jogos em turno único. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam ao mata-mata.

Entre os destaques:

Grupo 10 (São Paulo): Corinthians, Fast-AM, Ji-Paraná-RO e Ferroviária de Sarandí-PR.

Grupo 17 (São Bernardo do Campo): Palmeiras, Moto Club-MA, São Caetano e Queimadense-PB.

Grupo 25 (Guarulhos): São Paulo, Porto Vitória-ES, CSP-PB e União Suzano.

Outros gigantes do futebol nacional também marcam presença, como Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Atlético-MG e Bahia.

 Calendário da Copinha 2026

Início: 2 de janeiro

Fase de grupos: até 11 de janeiro

Mata-mata: a partir de 12 de janeiro

Final: 25 de janeiro, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo

 Estreias e curiosidades

A Copinha deste ano terá 23 clubes estreantes, reforçando o caráter inclusivo e revelador do torneio.

A cidade de Limeira, no interior paulista, volta a receber jogos importantes com o Grupo 9, que conta com o time da casa e clubes do Nordeste.

O atual campeão é o São Paulo, que busca o bicampeonato e entra como um dos favoritos, junto com Corinthians e Palmeiras.

 Onde assistir a Copinha 2026

Assim como nas edições anteriores, os jogos terão transmissão em diferentes plataformas:

 

TV aberta: Rede Vida e Cultura

TV fechada: SporTV

Streaming: Paulistão Play e YouTube oficial da FPF.

A expectativa é de grande audiência online, principalmente nas partidas dos grandes clubes e em confrontos eliminatórios a partir das oitavas de final.

 A Copinha é a vitrine dos sonhos

Responsável por revelar nomes como Neymar, Casemiro, Lucas Moura, Rodrygo e Gabriel Martinelli, a Copinha é considerada o principal celeiro de craques do Brasil. A edição 2026 promete manter essa tradição, com milhares de olheiros atentos às joias da base.

Confira a tabela completa da Copinha 2026:

Veja a tabela abaixo:

GRUPO 1 – Santa Fé do Sul

3 de janeiro, 13h: Santa Fé-SP x Alagoinhas-BA

3 de janeiro, 15h15: Chapecoense x Volta Redonda

6 de janeiro, 13h: Santa Fé-SP x Volta Redonda

6 de janeiro, 15h15: Alagoinhas-BA x Chapecoense

9 de janeiro, 13h: Volta Redonda x Alagoinhas-BA

9 de janeiro, 15h15: Santa Fé-SP x Chapecoense

GRUPO 2 – Votuporanga

2 de janeiro, 15h45: Votuporanguense x Galvez-AC

2 de janeiro, 18h: Gêmio x Falcon-SE

5 de janeiro, 16h: Galvez-AC x Grêmio

5 de janeiro, 18h15: Votuporanguense x Falcon-SE

8 de janeiro, 19h15: Falcon-SE x Galvez-AC

8 de janeiro, 21h30: Votuporanguense x Grêmio

GRUPO 3 – Tanabi

3 de janeiro, 13h: Tanabi x Sobradinho-DF

3 de janeiro, 15h15: Goiás x América-RN

6 de janeiro, 13h: Tanabi x América-RN

6 de janeiro, 15h15: Sobradinho-DF x Goiás

9 de janeiro, 13h: América-RN x Sobradinho-DF

9 de janeiro, 15h15: Tanabi x Goiás

GRUPO 4 – Bálsamo

2 de janeiro, 16h15: Mirassol x Forte-ES

2 de janeiro, 18h30: Sport x Linense

5 de janeiro, 18h30: Mirassol x Linense

5 de janeiro, 20h45: Forte-ES x Sport

8 de janeiro, 18h15: Linense x Forte-ES

8 de janeiro, 20h30: Mirassol x Sport

GRUPO 5 – Araçatuba

3 de janeiro, 19h15: Araçatuba x Maricá-RJ

3 de janeiro, 21h30: Athletico-PR x Oeste

6 de janeiro, 18h45: Araçatuba x Oeste

6 de janeiro, 21h: Maricá-RJ x Athletico-PR

9 de janeiro, 18h145: Oeste x Maricá-RJ

9 de janeiro, 21h: Araçatuba x Athletico-PR

GRUPO 6 – Presidente Prudente

3 de janeiro, 17h15: Grêmio Prudente x Carajás-PA

3 de janeiro, 19h30: Ceará x Olímpico-SE

6 de janeiro, 19h15: Grêmio Prudente x Olímpico-SE

6 de janeiro, 21h30: Carajás-PA x Ceará

9 de janeiro, 16h45: Olímpico-SE x Carajás-PA

9 de janeiro, 19h: Grêmio Prudente x Ceará

GRUPO 7 – Assis

3 de janeiro, 18h45: Assisense x Naviraiense-MS

3 de janeiro, 21h: Athletic-MG x Guarani

6 de janeiro, 18h45: Assisense x Guarani

6 de janeiro, 21h: Naviraiense-MS x Athletic-MG

9 de janeiro, 18h45: Guarani x Naviraiense-MS

9 de janeiro, 21h: Assisense x Athletic-MG

GRUPO 8 – Jaú

3 de janeiro, 14h45: Corinthians x Trindade-GO

3 de janeiro, 17h: XV de Jaú x Luverdense

6 de janeiro, 17h15: XV de Jaú x Trindade-GO

6 de janeiro, 19h30: Luverdense x Corinthians

9 de janeiro, 16h: Trindade-GO x Luverdense

9 de janeiro, 18h15: XV de Jaú x Corinthians

GRUPO 9 – São José do Rio Preto

3 de janeiro, 8h45: América-SP x CSA

3 de janeiro, 11h: Bahia x Inter de Limeira

6 de janeiro, 8h45: América-SP x Inter de Limeira

6 de janeiro, 11h: CSA x Bahia

9 de janeiro, 8h45: Inter de Limeira x CSA

9 de janeiro, 11h: América-SP x Bahia

GRUPO 10 – Ribeirão Preto

3 de janeiro, 18h: Comercial x Atlético-PI

3 de janeiro, 20h15: América-MG x Noroeste

6 de janeiro, 18h: Comercial x Noroeste

6 de janeiro, 20h15: Atlético-PI x América-MG

9 de janeiro, 18h: Noroeste x Atlético-PI

9 de janeiro, 20h15: Comercial x América-MG

GRUPO 11 – Brodowski

3 de janeiro, 13h: Bandeirante-SP x Tuna Luso

3 de janeiro, 15h15: Santa Cruz x Botafogo-SP

6 de janeiro, 13h: Bandeirante-SP x Botafogo-SP

6 de janeiro, 15h15: Tuna Luso x Santa Cruz

9 de janeiro, 13h: Botafogo-SP x Tuna Luso

9 de janeiro, 15h15: Bandeirante-SP x Santa Cruz

GRUPO 12 – Cravinhos

3 de janeiro, 17h15: I9-SP x Guanabara-GO

3 de janeiro, 19h30: Vasco x Velo Clube

6 de janeiro, 15h: Guanabara-GO x Vasco

6 de janeiro, 17h15: I9-SP x Velo Clube

9 de janeiro, 17h15: Velo Clube x Guanabara-GO

9 de janeiro, 19h30: I9-SP x Vasco

GRUPO 13 – Franca

3 de janeiro, 19h15: Francana x Esporte de Patos

3 de janeiro, 21h30: Cruzeiro x Barra-SC

6 de janeiro, 18h15: Francana x Barra-SC

6 de janeiro, 20h30: Esporte de Patos x Cruzeiro

9 de janeiro, 19h15: Barra-SC x Esporte de Patos

9 de janeiro, 21h30: Francana x Cruzeiro

GRUPO 14 – Patrocínio Paulista

2 de janeiro, 8h45: Meia-Noite x Real-RR

2 de janeiro, 11h: Coritiba x Ponte Preta

5 de janeiro, 13h: Meia-Noite x Ponte Preta

5 de janeiro, 15h15: Real-RR x Coritiba

8 de janeiro, 13h: Ponte Preta x Real-RR

8 de janeiro, 15h15: Meia-Noite x Coritiba

GRUPO 15 – Araraquara

4 de janeiro, 14h: Ferroviária x Quixadá-CE

4 de janeiro, 16h15: Cuiabá x América-RJ

7 de janeiro, 14h: Ferroviária x América-RJ

7 de janeiro, 16h15: Quixadá-CE x Cuiabá

10 de janeiro, 15h: Ferroviária x Cuiabá

10 de janeiro, 17h15: América-RJ x Quixadá-CE

GRUPO 16 – São Carlos

4 de janeiro, 17h15: São Carlense x União Cacoalense-RO

4 de janeiro, 19h30: Santos x Real Brasília-DF

7 de janeiro, 17h15: São Carlense x Real Brasília-DF

7 de janeiro, 19h30: União Cacoalense-RO x Santos

10 de janeiro, 8h45: Real Brasília-DF x União Cacoalense-RO

10 de janeiro, 11h: São-Carlense x Santos

GRUPO 17 – Cosmópolis

4 de janeiro, 13h: Cosmopolitano Sports x São Luis-MA

4 de janeiro, 15h15: Figueirense x Red Bull Bragantino

7 de janeiro, 13h: Cosmopolinato Sports x Red Bull Bragantino

7 de janeiro, 15h15: São Luis-MA x Figueirense

10 de janeiro, 13h: Red Bull Bragantino x São Luis-MA

10 de janeiro, 15h15: Cosmopolitano Sports x Figueirense

GRUPO 18 – Tietê

4 de janeiro, 13h: Comercial Tietê x Canaã-DF

4 de janeiro, 15h15: Criciúma x XV de Piracicaba

7 de janeiro, 13h: Comercial Tietê-SP x XV de Piracicaba

7 de janeiro, 15h15: Canaã-DF x Criciúma

10 de janeiro, 13h: XV de Piracicaba x Canaã-DF

10 de janeiro, 15h15: Comercial Tietê x Criciúma

GRUPO 19 – Sorocaba

4 de janeiro, 8h45: Real Soccer-SP x Indpendente-AP

4 de janeiro, 11h: São Paulo x Maruinense-SE

7 de janeiro, 15h: Independente-AP x São Paulo

7 de janeiro, 17h15: Real Soccer-SP x Maruinense-SE

10 de janeiro, 16h15: Maruinense-SE x Independente-AP

10 de janeiro, 18h30: Real Soccer-SP x São Paulo

GRUPO 20 – Paulínia

4 de janeiro, 13h: Paulínia x Operário-PR

4 de janeiro, 15h15: Vila Nova x Portuguesa

7 de janeiro, 13h: Paulínia x Portuguesa

7 de janeiro, 15h15: Operário-PR x Vila Nova

10 de janeiro, 13h: Portuguesa x Operário-PR

10 de janeiro, 15h15: Paulínia x Vila Nova

GRUPO 21 – Guaratinguetá

4 de janeiro, 13h: Atlético Guaratinguetá x Nacional-AM

4 de janeiro, 15h15: Juventude x São José-SP

7 de janeiro, 13h: Atlético Guarantinguetá x São José-SP

7 de janeiro, 15h15: Nacional-AM x Juventude

10 de janeiro, 13h: São José-SP X Nacional-AM

10 de janeiro, 15h15: Atlético Guaratinguetá x Juventude

GRUPO 22 – Taubaté

4 de janeiro, 8h45: Taubaté x Estrela de Março-BA

4 de janeiro, 11h: Botafogo X Águia de Marabá-PA

7 de janeiro, 19h15: Taubaté x Águia de Marabá-PA

7 de janeiro, 21h30: Estrela de Março-BA x Botafogo

10 de janeiro, 16h45: Águia de Marabá-PA x Estrela de Março-BA

10 de janeiro, 19h: Taubaté x Botafogo

GRUPO 23 – Mogi das Cruzes

4 de janeiro, 13h: Fortaleza x Centro Olímpico-SP

4 de janeiro, 15h15h: União Mogi-SP x Confiança-PB

7 de janeiro, 13h: União Mogi-SP x Centro Olímpico-SP

7 de janeiro, 15h15: Confiança-PB x Fortaleza

10 de janeiro, 13h: Centro Olímpico-SP x Confiança-PB

10 de janeiro, 15h15: União Mogi-SP x Fortaleza

GRUPO 24 – Itaquaquecetuba

4 de janeiro, 13h: Itaquaquecetuba x Juventude Samas-MA

4 de janeiro, 15h15: Náutico x Novorizontino

7 de janeiro, 13h: Itaquaquecetuba x Novorizontino

7 de janeiro, 15h15: Juventude Samas-MA x Náutico

10 de janeiro, 13h: Novorizontino x Juventude Samas-MA

10 de janeiro, 15h15: Itaquaquecetuba x Náutico

GRUPO 25 – Santana do Parnaíba

5 de janeiro, 19h15: Sfera x Brasiliense

5 de janeiro, 21h30: Fluminense x Água Santa

8 de janeiro, 16h30: Brasiliense x Fluminense

8 de janeiro, 16h45: Sfera x Água Santa

11 de janeiro, 8h45: Água Santa x Brasiliense

11 de janeiro, 11h: Sfera x Fluminense

GRUPO 26 – Embu das Artes

4 de janeiro, 13h: Referência-SP x Ivinhema-MS

4 de janeiro, 15h15: Real-RS x Ituano

7 de janeiro, 13h: Referência-SP x Ituano

7 de janeiro, 15h15: Ivinhema-MS x Real-RS

10 de janeiro, 13h: Ituano x Ivinhema-MS

10 de janeiro, 15h15: Referência-SP x Real-RS

GRUPO 27 – Barueri

5 de janeiro, 17h15: Remo x Batalhão-TO

5 de janeiro, 19h30: Palmeiras x Monte Roraima-RR

8 de janeiro, 17h15: Monte Roraima-RR x Remo

8 de janeiro, 19h30: Palmeiras x Batalhão-TO

11 de janeiro, 8h45: Batalhão-TO x Monte Roraima-RR

11 de janeiro, 11h: Palmeiras x Remo

GRUPO 28 – Guarulhos

3 de janeiro, 13h: Flamengo-SP x Rio Branco-ES

3 de janeiro, 15h15: Vitória x Capivariano

6 de janeiro, 12h45: Flamengo-SP x Capivariano

6 de janeiro, 15h: Rio Branco-ES x Vitória

9 de janeiro, 13h: Capivariano x Rio Branco-ES

9 de janeiro, 15h15: Flamengo-SP x Vitória

GRUPO 29 – Osasco

4 de janeiro, 19h15: Audax-SP x QFC-RN

4 de janeiro, 21h30: Atlético-MG x União-MT

7 de janeiro, 18h45: Audax-SP x União-MT

7 de janeiro, 21h: QFC-RN x Atlético-MG

10 de janeiro, 18h45: União-MT x QFC-RN

10 de janeiro, 21h: Audax-SP x Atlético-MG

GRUPO 30 – São Paulo (Ibrachina)

4 de janeiro, 13h: Ibrachina-SP x Ferroviário-CE

4 de janeiro, 15h15: Bangu x Santo André

7 de janeiro, 13h: Ibrachina-SP x Santo André

7 de janeiro, 15h15: Ferroviári-CE x Bangu

10 de janeiro, 13h: Santo André x Ferroviário-CE

10 de janeiro, 15h15: Ibrachina-SP x Bangu

GRUPO 31 – São Paulo (Juventus)

3 de janeiro, 13h: Juventus-SP x Cascavel-PR

3 de janeiro, 15h15: Retrô-PE x São Bento

6 de janeiro, 13h: Juventus-SP x São Bento

6 de janeiro, 15h15: Cascavel-PR x Retrô-PE

9 de janeiro, 13h: São Bento x Cascavel-PR

9 de janeiro, 15h15: Juventus-SP x Retrô-PE

GRUPO 32 – São Paulo (Nacional)

4 de janeiro, 12h45: Nacional x CSE-AL

4 de janeiro, 15h: Internacional x Portuguesa Santista

7 de janeiro, 8h45: Nacional x Portuguesa Santista

7 de janeiro, 11h: CSE-AL x Internacional

10 de janeiro, 8h45: Portuguesa Santista x CSE-AL

10 de janeiro, 11h: Nacional x Internacional.

