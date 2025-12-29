Publicada em 29/12/2025 às 11h27
A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela completa da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, a maior competição de base do país. O torneio começa no dia 2 de janeiro e reúne 128 clubes divididos em 32 grupos, espalhados por 30 cidades-sede em todo o estado de São Paulo.
A expectativa é alta: a Copinha 2026 traz novidades, promessas do futebol brasileiro e o retorno de times tradicionais. A fase de grupos termina no dia 11 de janeiro, e a grande final está confirmada para o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no Estádio do Pacaembu.
Cidades-sede da Copinha 2026
Neste ano, a competição será realizada em 30 municípios paulistas. Cidades como São Paulo, Araraquara, Limeira, Barueri, Marília, São Bernardo do Campo e Franca seguem como sedes tradicionais. Já Araçatuba, Cosmópolis e Patrocínio Paulista aparecem como novidades no mapa do torneio.
Confira algumas das principais sedes:
São Paulo – Grupos com Corinthians, São Paulo e Palmeiras
Barueri – Sede do Grêmio
Araraquara – Sede da Ferroviária
Franca – Presença da Ponte Preta
Marília – Jogos do América-RN e Marília AC
Grupos e destaques da primeira fase
A tabela traz confrontos de peso já na fase inicial. Os 32 grupos têm quatro times cada, com jogos em turno único. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam ao mata-mata.
Entre os destaques:
Grupo 10 (São Paulo): Corinthians, Fast-AM, Ji-Paraná-RO e Ferroviária de Sarandí-PR.
Grupo 17 (São Bernardo do Campo): Palmeiras, Moto Club-MA, São Caetano e Queimadense-PB.
Grupo 25 (Guarulhos): São Paulo, Porto Vitória-ES, CSP-PB e União Suzano.
Outros gigantes do futebol nacional também marcam presença, como Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Atlético-MG e Bahia.
Calendário da Copinha 2026
Início: 2 de janeiro
Fase de grupos: até 11 de janeiro
Mata-mata: a partir de 12 de janeiro
Final: 25 de janeiro, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo
Estreias e curiosidades
A Copinha deste ano terá 23 clubes estreantes, reforçando o caráter inclusivo e revelador do torneio.
A cidade de Limeira, no interior paulista, volta a receber jogos importantes com o Grupo 9, que conta com o time da casa e clubes do Nordeste.
O atual campeão é o São Paulo, que busca o bicampeonato e entra como um dos favoritos, junto com Corinthians e Palmeiras.
Onde assistir a Copinha 2026
Assim como nas edições anteriores, os jogos terão transmissão em diferentes plataformas:
TV aberta: Rede Vida e Cultura
TV fechada: SporTV
Streaming: Paulistão Play e YouTube oficial da FPF.
A expectativa é de grande audiência online, principalmente nas partidas dos grandes clubes e em confrontos eliminatórios a partir das oitavas de final.
A Copinha é a vitrine dos sonhos
Responsável por revelar nomes como Neymar, Casemiro, Lucas Moura, Rodrygo e Gabriel Martinelli, a Copinha é considerada o principal celeiro de craques do Brasil. A edição 2026 promete manter essa tradição, com milhares de olheiros atentos às joias da base.
Confira a tabela completa da Copinha 2026:
Veja a tabela abaixo:
GRUPO 1 – Santa Fé do Sul
3 de janeiro, 13h: Santa Fé-SP x Alagoinhas-BA
3 de janeiro, 15h15: Chapecoense x Volta Redonda
6 de janeiro, 13h: Santa Fé-SP x Volta Redonda
6 de janeiro, 15h15: Alagoinhas-BA x Chapecoense
9 de janeiro, 13h: Volta Redonda x Alagoinhas-BA
9 de janeiro, 15h15: Santa Fé-SP x Chapecoense
GRUPO 2 – Votuporanga
2 de janeiro, 15h45: Votuporanguense x Galvez-AC
2 de janeiro, 18h: Gêmio x Falcon-SE
5 de janeiro, 16h: Galvez-AC x Grêmio
5 de janeiro, 18h15: Votuporanguense x Falcon-SE
8 de janeiro, 19h15: Falcon-SE x Galvez-AC
8 de janeiro, 21h30: Votuporanguense x Grêmio
GRUPO 3 – Tanabi
3 de janeiro, 13h: Tanabi x Sobradinho-DF
3 de janeiro, 15h15: Goiás x América-RN
6 de janeiro, 13h: Tanabi x América-RN
6 de janeiro, 15h15: Sobradinho-DF x Goiás
9 de janeiro, 13h: América-RN x Sobradinho-DF
9 de janeiro, 15h15: Tanabi x Goiás
GRUPO 4 – Bálsamo
2 de janeiro, 16h15: Mirassol x Forte-ES
2 de janeiro, 18h30: Sport x Linense
5 de janeiro, 18h30: Mirassol x Linense
5 de janeiro, 20h45: Forte-ES x Sport
8 de janeiro, 18h15: Linense x Forte-ES
8 de janeiro, 20h30: Mirassol x Sport
GRUPO 5 – Araçatuba
3 de janeiro, 19h15: Araçatuba x Maricá-RJ
3 de janeiro, 21h30: Athletico-PR x Oeste
6 de janeiro, 18h45: Araçatuba x Oeste
6 de janeiro, 21h: Maricá-RJ x Athletico-PR
9 de janeiro, 18h145: Oeste x Maricá-RJ
9 de janeiro, 21h: Araçatuba x Athletico-PR
GRUPO 6 – Presidente Prudente
3 de janeiro, 17h15: Grêmio Prudente x Carajás-PA
3 de janeiro, 19h30: Ceará x Olímpico-SE
6 de janeiro, 19h15: Grêmio Prudente x Olímpico-SE
6 de janeiro, 21h30: Carajás-PA x Ceará
9 de janeiro, 16h45: Olímpico-SE x Carajás-PA
9 de janeiro, 19h: Grêmio Prudente x Ceará
GRUPO 7 – Assis
3 de janeiro, 18h45: Assisense x Naviraiense-MS
3 de janeiro, 21h: Athletic-MG x Guarani
6 de janeiro, 18h45: Assisense x Guarani
6 de janeiro, 21h: Naviraiense-MS x Athletic-MG
9 de janeiro, 18h45: Guarani x Naviraiense-MS
9 de janeiro, 21h: Assisense x Athletic-MG
GRUPO 8 – Jaú
3 de janeiro, 14h45: Corinthians x Trindade-GO
3 de janeiro, 17h: XV de Jaú x Luverdense
6 de janeiro, 17h15: XV de Jaú x Trindade-GO
6 de janeiro, 19h30: Luverdense x Corinthians
9 de janeiro, 16h: Trindade-GO x Luverdense
9 de janeiro, 18h15: XV de Jaú x Corinthians
GRUPO 9 – São José do Rio Preto
3 de janeiro, 8h45: América-SP x CSA
3 de janeiro, 11h: Bahia x Inter de Limeira
6 de janeiro, 8h45: América-SP x Inter de Limeira
6 de janeiro, 11h: CSA x Bahia
9 de janeiro, 8h45: Inter de Limeira x CSA
9 de janeiro, 11h: América-SP x Bahia
GRUPO 10 – Ribeirão Preto
3 de janeiro, 18h: Comercial x Atlético-PI
3 de janeiro, 20h15: América-MG x Noroeste
6 de janeiro, 18h: Comercial x Noroeste
6 de janeiro, 20h15: Atlético-PI x América-MG
9 de janeiro, 18h: Noroeste x Atlético-PI
9 de janeiro, 20h15: Comercial x América-MG
GRUPO 11 – Brodowski
3 de janeiro, 13h: Bandeirante-SP x Tuna Luso
3 de janeiro, 15h15: Santa Cruz x Botafogo-SP
6 de janeiro, 13h: Bandeirante-SP x Botafogo-SP
6 de janeiro, 15h15: Tuna Luso x Santa Cruz
9 de janeiro, 13h: Botafogo-SP x Tuna Luso
9 de janeiro, 15h15: Bandeirante-SP x Santa Cruz
GRUPO 12 – Cravinhos
3 de janeiro, 17h15: I9-SP x Guanabara-GO
3 de janeiro, 19h30: Vasco x Velo Clube
6 de janeiro, 15h: Guanabara-GO x Vasco
6 de janeiro, 17h15: I9-SP x Velo Clube
9 de janeiro, 17h15: Velo Clube x Guanabara-GO
9 de janeiro, 19h30: I9-SP x Vasco
GRUPO 13 – Franca
3 de janeiro, 19h15: Francana x Esporte de Patos
3 de janeiro, 21h30: Cruzeiro x Barra-SC
6 de janeiro, 18h15: Francana x Barra-SC
6 de janeiro, 20h30: Esporte de Patos x Cruzeiro
9 de janeiro, 19h15: Barra-SC x Esporte de Patos
9 de janeiro, 21h30: Francana x Cruzeiro
GRUPO 14 – Patrocínio Paulista
2 de janeiro, 8h45: Meia-Noite x Real-RR
2 de janeiro, 11h: Coritiba x Ponte Preta
5 de janeiro, 13h: Meia-Noite x Ponte Preta
5 de janeiro, 15h15: Real-RR x Coritiba
8 de janeiro, 13h: Ponte Preta x Real-RR
8 de janeiro, 15h15: Meia-Noite x Coritiba
GRUPO 15 – Araraquara
4 de janeiro, 14h: Ferroviária x Quixadá-CE
4 de janeiro, 16h15: Cuiabá x América-RJ
7 de janeiro, 14h: Ferroviária x América-RJ
7 de janeiro, 16h15: Quixadá-CE x Cuiabá
10 de janeiro, 15h: Ferroviária x Cuiabá
10 de janeiro, 17h15: América-RJ x Quixadá-CE
GRUPO 16 – São Carlos
4 de janeiro, 17h15: São Carlense x União Cacoalense-RO
4 de janeiro, 19h30: Santos x Real Brasília-DF
7 de janeiro, 17h15: São Carlense x Real Brasília-DF
7 de janeiro, 19h30: União Cacoalense-RO x Santos
10 de janeiro, 8h45: Real Brasília-DF x União Cacoalense-RO
10 de janeiro, 11h: São-Carlense x Santos
GRUPO 17 – Cosmópolis
4 de janeiro, 13h: Cosmopolitano Sports x São Luis-MA
4 de janeiro, 15h15: Figueirense x Red Bull Bragantino
7 de janeiro, 13h: Cosmopolinato Sports x Red Bull Bragantino
7 de janeiro, 15h15: São Luis-MA x Figueirense
10 de janeiro, 13h: Red Bull Bragantino x São Luis-MA
10 de janeiro, 15h15: Cosmopolitano Sports x Figueirense
GRUPO 18 – Tietê
4 de janeiro, 13h: Comercial Tietê x Canaã-DF
4 de janeiro, 15h15: Criciúma x XV de Piracicaba
7 de janeiro, 13h: Comercial Tietê-SP x XV de Piracicaba
7 de janeiro, 15h15: Canaã-DF x Criciúma
10 de janeiro, 13h: XV de Piracicaba x Canaã-DF
10 de janeiro, 15h15: Comercial Tietê x Criciúma
GRUPO 19 – Sorocaba
4 de janeiro, 8h45: Real Soccer-SP x Indpendente-AP
4 de janeiro, 11h: São Paulo x Maruinense-SE
7 de janeiro, 15h: Independente-AP x São Paulo
7 de janeiro, 17h15: Real Soccer-SP x Maruinense-SE
10 de janeiro, 16h15: Maruinense-SE x Independente-AP
10 de janeiro, 18h30: Real Soccer-SP x São Paulo
GRUPO 20 – Paulínia
4 de janeiro, 13h: Paulínia x Operário-PR
4 de janeiro, 15h15: Vila Nova x Portuguesa
7 de janeiro, 13h: Paulínia x Portuguesa
7 de janeiro, 15h15: Operário-PR x Vila Nova
10 de janeiro, 13h: Portuguesa x Operário-PR
10 de janeiro, 15h15: Paulínia x Vila Nova
GRUPO 21 – Guaratinguetá
4 de janeiro, 13h: Atlético Guaratinguetá x Nacional-AM
4 de janeiro, 15h15: Juventude x São José-SP
7 de janeiro, 13h: Atlético Guarantinguetá x São José-SP
7 de janeiro, 15h15: Nacional-AM x Juventude
10 de janeiro, 13h: São José-SP X Nacional-AM
10 de janeiro, 15h15: Atlético Guaratinguetá x Juventude
GRUPO 22 – Taubaté
4 de janeiro, 8h45: Taubaté x Estrela de Março-BA
4 de janeiro, 11h: Botafogo X Águia de Marabá-PA
7 de janeiro, 19h15: Taubaté x Águia de Marabá-PA
7 de janeiro, 21h30: Estrela de Março-BA x Botafogo
10 de janeiro, 16h45: Águia de Marabá-PA x Estrela de Março-BA
10 de janeiro, 19h: Taubaté x Botafogo
GRUPO 23 – Mogi das Cruzes
4 de janeiro, 13h: Fortaleza x Centro Olímpico-SP
4 de janeiro, 15h15h: União Mogi-SP x Confiança-PB
7 de janeiro, 13h: União Mogi-SP x Centro Olímpico-SP
7 de janeiro, 15h15: Confiança-PB x Fortaleza
10 de janeiro, 13h: Centro Olímpico-SP x Confiança-PB
10 de janeiro, 15h15: União Mogi-SP x Fortaleza
GRUPO 24 – Itaquaquecetuba
4 de janeiro, 13h: Itaquaquecetuba x Juventude Samas-MA
4 de janeiro, 15h15: Náutico x Novorizontino
7 de janeiro, 13h: Itaquaquecetuba x Novorizontino
7 de janeiro, 15h15: Juventude Samas-MA x Náutico
10 de janeiro, 13h: Novorizontino x Juventude Samas-MA
10 de janeiro, 15h15: Itaquaquecetuba x Náutico
GRUPO 25 – Santana do Parnaíba
5 de janeiro, 19h15: Sfera x Brasiliense
5 de janeiro, 21h30: Fluminense x Água Santa
8 de janeiro, 16h30: Brasiliense x Fluminense
8 de janeiro, 16h45: Sfera x Água Santa
11 de janeiro, 8h45: Água Santa x Brasiliense
11 de janeiro, 11h: Sfera x Fluminense
GRUPO 26 – Embu das Artes
4 de janeiro, 13h: Referência-SP x Ivinhema-MS
4 de janeiro, 15h15: Real-RS x Ituano
7 de janeiro, 13h: Referência-SP x Ituano
7 de janeiro, 15h15: Ivinhema-MS x Real-RS
10 de janeiro, 13h: Ituano x Ivinhema-MS
10 de janeiro, 15h15: Referência-SP x Real-RS
GRUPO 27 – Barueri
5 de janeiro, 17h15: Remo x Batalhão-TO
5 de janeiro, 19h30: Palmeiras x Monte Roraima-RR
8 de janeiro, 17h15: Monte Roraima-RR x Remo
8 de janeiro, 19h30: Palmeiras x Batalhão-TO
11 de janeiro, 8h45: Batalhão-TO x Monte Roraima-RR
11 de janeiro, 11h: Palmeiras x Remo
GRUPO 28 – Guarulhos
3 de janeiro, 13h: Flamengo-SP x Rio Branco-ES
3 de janeiro, 15h15: Vitória x Capivariano
6 de janeiro, 12h45: Flamengo-SP x Capivariano
6 de janeiro, 15h: Rio Branco-ES x Vitória
9 de janeiro, 13h: Capivariano x Rio Branco-ES
9 de janeiro, 15h15: Flamengo-SP x Vitória
GRUPO 29 – Osasco
4 de janeiro, 19h15: Audax-SP x QFC-RN
4 de janeiro, 21h30: Atlético-MG x União-MT
7 de janeiro, 18h45: Audax-SP x União-MT
7 de janeiro, 21h: QFC-RN x Atlético-MG
10 de janeiro, 18h45: União-MT x QFC-RN
10 de janeiro, 21h: Audax-SP x Atlético-MG
GRUPO 30 – São Paulo (Ibrachina)
4 de janeiro, 13h: Ibrachina-SP x Ferroviário-CE
4 de janeiro, 15h15: Bangu x Santo André
7 de janeiro, 13h: Ibrachina-SP x Santo André
7 de janeiro, 15h15: Ferroviári-CE x Bangu
10 de janeiro, 13h: Santo André x Ferroviário-CE
10 de janeiro, 15h15: Ibrachina-SP x Bangu
GRUPO 31 – São Paulo (Juventus)
3 de janeiro, 13h: Juventus-SP x Cascavel-PR
3 de janeiro, 15h15: Retrô-PE x São Bento
6 de janeiro, 13h: Juventus-SP x São Bento
6 de janeiro, 15h15: Cascavel-PR x Retrô-PE
9 de janeiro, 13h: São Bento x Cascavel-PR
9 de janeiro, 15h15: Juventus-SP x Retrô-PE
GRUPO 32 – São Paulo (Nacional)
4 de janeiro, 12h45: Nacional x CSE-AL
4 de janeiro, 15h: Internacional x Portuguesa Santista
7 de janeiro, 8h45: Nacional x Portuguesa Santista
7 de janeiro, 11h: CSE-AL x Internacional
10 de janeiro, 8h45: Portuguesa Santista x CSE-AL
10 de janeiro, 11h: Nacional x Internacional.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!