Regina Duarte celebra homenagem na Globo e sinaliza retorno: “Se me chamar, eu venho”

Publicada em 06/12/2025 às 10h16
A noite de homenagens realizada pela TV Globo nesta quarta-feira (3) marcou o reencontro de Regina Duarte com a emissora após anos afastada dos estúdios. Aos 78 anos, a atriz recebeu uma estrela na recém-inaugurada Calçada da Fama, instalada na região Sudoeste do Rio, e aproveitou o momento para revisitar sua história na casa.
A artista, que não participa de produções da Globo desde 2017, afirmou que está disposta a retomar a parceria caso surja um convite. “Se a Globo me chamar, eu venho”, declarou ao F5, reforçando que não vê obstáculos para voltar à ficção.
Durante a celebração, Regina se emocionou ao recordar as décadas que passou na emissora. Ela mencionou que grande parte de sua carreira — e de sua própria vida — se confunde com o período em que viveu nos estúdios. “Foi onde sonhei, onde me diverti e interpretei. Vivi momentos muito felizes aqui”, disse aos presentes.
Colegas e profissionais com quem trabalhou ao longo dos anos também foram lembrados. A atriz destacou a importância da equipe técnica e do elenco que a acompanhou na trajetória: “Sem vocês, a gente não é nada”, afirmou.
O gesto de incluí-la na Calçada da Fama reacendeu interpretações de que pode haver um movimento de reaproximação entre Regina e a emissora. A relação com a Globo sofreu abalos em 2020, quando ela assumiu a Secretaria Especial de Cultura no governo Jair Bolsonaro. Mais recentemente, a atriz voltou a aparecer em atrações da casa, como o Conversa com Bial, e teve repercussão ao começar a seguir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Instagram.
Após o evento, Regina compartilhou fotos da noite em suas redes sociais e classificou o momento como especial: “Um dia inesquecível. Ser homenageada e ganhar uma estrela na Calçada da Fama me deixa ainda mais feliz”.
