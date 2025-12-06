Porto Velho recebe a última edição de 2025 do Programa Rondônia Cidadã

Publicada em 06/12/2025 às 11h06
Após mais de 20 mil atendimentos realizados no mês de novembro, o programa Rondônia Cidadã chega à sua última edição do ano. Neste final de semana (6 e 7/12), o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência Social e do Desenvolvimento Social (Seas), levará a ação para o bairro de Nova Porto Velho, na cidade de Porto Velho. Serão oferecidos serviços essenciais à população, como emissão de documentos, ações de saúde, ambientais e de assistência social.
O mês de novembro foi marcado por uma grande mobilização em diversas regiões do Estado. Somente neste período, o programa realizou 20.112
atendimentos, distribuídos da seguinte forma:
• 01 e 02/11 – Mirante da Serra: 2.849 atendimentos
• 08 e 09/11 – Guajará-Mirim: 3.828 atendimentos
• 15 e 16/11 – Migrantinópolis (Distrito de Novo Horizonte do Oeste): 2.535 atendimentos
• 22 e 23/11 – Pimenta Bueno: 3.418 atendimentos
A Ponta do Abunã contou com edições especiais, o que reforçou a presença do Estado nas comunidades mais distantes, somando:
• 26/11 – Distrito de Nova Califórnia: 1.229 atendimentos
• 27/11 – Extrema: 1.623 atendimentos
• 28/11 – Vista Alegre do Abunã: 1.694 atendimentos
• 29/11 – Distrito de Abunã: 1.385 atendimentos
• 30/11 – Vila da Penha: 1.551 atendimentos
COMPROMISSO COM QUE MAIS PRECISA
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca a importância da iniciativa como instrumento de inclusão e cidadania. “O Rondônia Cidadã tem levado o governo até as pessoas, especialmente àquelas que vivem mais distantes da sede dos municípios. Nosso compromisso é garantir que todos tenham acesso aos serviços essenciais e a oportunidades que melhorem sua qualidade de vida”,
afirmou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, reforçou que o programa continua crescendo e alcançando resultados expressivos. “Seguimos com uma equipe
dedicada, levando atendimento humanizado e eficiente. Novembro foi um mês histórico, e estamos trabalhando para que cada edição alcance ainda mais pessoas e fortaleça os direitos sociais em Rondônia”, concluiu.
Próxima parada: Porto Velho
Local: EEEFM Governador Araújo Lima (Avenida Sete de Setembro, 3697, Nova Porto Velho)
06/12 (sábado): das 8h às 16h
07/12 (domingo): das 8h às 12h
