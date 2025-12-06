Rondônia tem um dos governos mais responsáveis do Brasil nas finanças

Publicada em 06/12/2025 às 11h30
Rondônia ocupa a 4ª posição no ranking nacional de liquidez, o que significa que o governo do estado tem recurso para pagar salários e fornecedores em dia, fazer a manutenção dos serviços e melhorias importante para a população, e ainda têm fôlego financeiro para crescer e inovar.
O saldo de Rondônia é um dos mais positivos do Brasil devido a responsabilidade do governo de Rondônia
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca que esse resultado sinaliza que o estado tem sido um dos mais responsáveis e organizados do Brasil no cuidado com as finanças, o que reflete nessa nova fase que o estado passa de evolução e conquistas inéditas
“É um sinal de que o dinheiro público está sendo bem administrado, com responsabilidade e destinação correta para melhorar a qualidade de vida da população. O governo consegue pagar as contas e há recursos para obras de infraestrutura e melhorias dos serviços oferecidos aos cidadãos”, garante Marcos Rocha.
RESULTADO
Essa pesquisa é realizada pelo Centro de Liderança Pública (CLP), que usa o “Índice de Liquidez” para medir a eficiência e solidez fiscal dos governos.
O cálculo é bem simples: o CLP pega tudo que o estado tem de dinheiro e divide por tudo o que o estado tem para pagar no curto prazo (dívidas e obrigações). O saldo de Rondônia é um dos mais positivos do Brasil. O estado tem mais ”dinheiro no bolso” do que precisa para cobrir as dividas imediatas.
Ranking de Liquidez dos Estados Brasileiros
| 1 | Santa Catarina | 5,5% |
| 2 | Goiás | 5,8% |
| 3 | Paraná | 6,9% |
| 4 | Rondônia | 9,4% |
| 5 | Paraíba | 9,8% |
| 6 | Espírito Santo | 14,3% |
| 7 | Mato Grosso | 14,9% |
| 8 | Roraima | 15,2% |
| 9 | Amazonas | 15,4% |
| 10 | Ceará | 16,0% |
| 11 | Sergipe | 22,2% |
| 12 | Maranhão | 23,5% |
| 13 | Pará | 25,2% |
| 14 | Rio de Janeiro | 25,9% |
| 15 | Pernambuco | 39,6% |
| 16 | São Paulo | 44,9% |
| 17 | Mato Grosso do Sul | 48,8% |
| 18 | Bahia | 54,0% |
| 19 | Piauí | 58,8% |
| 20 | Tocantins | 61,9% |
| 21 | Amapá | 70,6% |
| 22 | Distrito Federal | 75,7% |
| 23 | Alagoas | 88,3% |
| 24 | Acre* | 132,3% |
| 24 | Minas Gerais* | -650,0% |
| 24 | Rio Grande do Norte* | 1263,1% |
| 24 | Rio Grande do Sul* | 703,0% |
Observação: Quanto maior o indicador, pior, pois significa que o estado tem mais obrigações a pagar do que dinheiro disponível.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!