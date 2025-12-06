Defesa Civil Municipal faz recomendações para evitar transtornos e prejuízos no período de chuva

Publicada em 06/12/2025 às 11h16
O período de chuvas intensas durante o chamado “inverno amazônico” exige atenção redobrada da população para evitar acidentes, prejuízos e transtornos, especialmente aos pedestres e condutores de veículos.
Preocupada com a segurança dos munícipes, a Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMDC), órgão da Prefeitura de Porto Velho, reforça os alertas e presta orientações com o objetivo de minimizar os impactos que podem ser causados pelas águas pluviais.
Evite riscos durante as chuvas intensas. Em qualquer emergência, acione a Defesa Civil: 199.
Dentre as orientações, a Defesa Civil recomenda que as pessoas evitem passar por áreas alagadas, não se abriguem debaixo de árvores, mantenham distância de postes e fiações elétricas, não usem o celular em via pública durante o temporal e procurem um lugar seguro para se abrigar até a chuva passar.
Aos condutores de veículos, as principais orientações para dirigir na chuva são: verificar freios e pneus regularmente, reduzir a velocidade, manter distância segura de outros veículos, ligar os faróis baixos e não forçar a passagem em áreas alagadas.
Em caso de aquaplanagem, a principal recomendação para os condutores é que não acionem os freios bruscamente, pois isso pode causar a perda total do controle da direção e ocasionar acidentes.
MONITORAMENTO E CONTATO
O superintendente da SMDC, Marcos Berti, informa que as equipes realizam monitoramentos constantes com o objetivo de orientar e auxiliar a população.
Em caso de emergência, ligar imediatamente para a Defesa Civil Municipal por meio do número de emergência 199 ou pelo (69) 98473-2112.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!