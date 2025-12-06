Publicada em 06/12/2025 às 11h17
Um jovem pintor morre em Rolim de Moura após um acidente grave registrado na noite desta sexta-feira (5), no bairro Jardim Tropical. A vítima, Lucas de 20 anos, era morador de Santa Luzia d’Oeste e estava em Rolim a trabalho, realizando serviços de pintura na cidade.
Lucas pilotava uma motocicleta Yamaha Fazer quando, ao cruzar a Rua Brasflorest, saindo do loteamento Assis Barroso, perdeu o controle e colidiu violentamente contra o muro da Secretaria Municipal de Obras. O impacto derrubou parte da estrutura sobre o jovem, causando ferimentos graves.
Moradores que ouviram o estrondo acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros. A equipe chegou rapidamente ao local e realizou os primeiros socorros. Lucas foi levado à UPA de Rolim de Moura, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelo acidente no Jardim Tropical.
Lucas estava residindo temporariamente em Rolim de Moura devido o seu trabalho, o jovem era reconhecido pela dedicação e pelo esforço no ofício de pintor.
O corpo está sob cuidados da Funerária Pax São José, que informou que os documentos pessoais de Lucas não foram encontrados. A família pede ajuda à populares para localizar quem esteve com ele antes do acidente ou que possa indicar onde os documentos podem estar. Eles são essenciais para a liberação hospitalar, o procedimento com o médico legista e a realização do funeral.
