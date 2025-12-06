PC prende traficante que trazia quase 150kg de drogas da Bolívia para Porto Velho

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 06/12/2025 às 09h00
Uma ação da Polícia Civil através da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, na madrugada desta sexta-feira (05), resultou na prisão do traficante Erivaldo de 49 anos.
Ele foi flagrado com quase 150kg de drogas na BR-364, região do distrito de Jaci-Paraná em Porto Velho.
A equipe policial realizava fiscalização na rodovia depois de receber denúncias que criminosos em carros clonados, transportavam drogas da Bolívia em direção a capital, quando um carro modelo Celta de cor branca tentou escapar da barreira, mas foi interceptado.
Durante revista no veículo foram encontrados 144 tabletes de entorpecentes, entre cocaína e crack. Segundo a Polícia, outro criminoso que estava de moto e fazia “batedor” conseguiu fugir.
